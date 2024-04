Eurowizja 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 11 maja. Tegoroczna edycja odbędzie się w Szwecji dokładnie 50 lat po legendarnym zwycięstwie grupy ABBA. W konkursie udział wezmą przedstawiciele 37 państw, w tym m.in. powracającego po ponad 30 latach nieobecności Luksemburga. W stawce zabraknie ostatecznie Rumunii, która wycofała się z konkursu z powodów finansowych.



Polską reprezentantką została Aleksandra Wielgomas, czyli Luna, która Szwecję będzie próbowała podbić piosenką "The Tower". TVP wybrała wokalistkę w ramach wewnętrznych preselekcji. Decyzję podjęło jury w składzie: Kasia Moś, Piotr Klatt, Michał Hanczak, Konrad Szczęsny i Łukasz Pieter.

Reklama

Luna przed Eurowizją 2024. Głos zabrał nawet ambasador Szwecji

Luna zbiera pochwały po występie przed Eurowizją! Co wywołało burzę w komentarzach?

Eurowizja 2024: Luna nie zwalnia tempa. Nowe nagranie trafiło do sieci!

Po śmierci znanego ojca załamała się i rzuciła szkołę. Ma zostać rewelacją Eurowizji



Luna wystąpi w pierwszym półfinale (7 maja), a wśród jej konkurentów są m.in. reprezentanci: Chorwacji, Ukrainy, Irlandii, Litwy, Finlandii, Islandii oraz Cypru.



Mimo że jej piosenka notuje dobre liczby na Youtube i na Spotify, to jednak bukmacherzy nie są entuzjastycznie nastawieni do polskiej propozycji. Według nich Luna jest dopiero 30. do zwycięstwa na 37 krajów.

Luna ponownie wystąpiła w Hiszpanii. Tego do tej pory polscy wykonawcy nie robili!

W połowie marca wokalistka ogłosiła swój plan promocyjny przed konkursem. Polka zapowiedziała występy na eurowizyjnych imprezach w Madrycie, Barcelonie, Londynie, Amsterdamie, Sztokholmie i Oslo.

6 kwietnia Luna wystąpiła na kolejnej imprezie, tym razem w Barcelonie. Wokalistka ubrana w różową kreację wystąpiła na tle księżyca. Ponownie zrobiła dobre wrażenie na fanach Eurowizji.

"Wokal jest naprawdę dobry. Może zająć miejsca 10 - 15 jeśli tylko będzie miała dopracowany występ", "Ojej, jak pięknie! Jest niesamowita! Ma piękny wokal i te ruchy", "Świetnie. Wspaniały głos i kreacja" - pisali internauci.



Luna zabiera głos na temat występu w Madrycie. "To wiele dla mnie znaczyło"

W Barcelonie Luna miała również okazję porozmawiać z dziennikarzem wiwibloggs. Jednym z tematów było wsparcie społeczności LGBT+. Przed koncertem w Madrycie wokalistka na scenie trzymała flagę LGBT+ tuż przy polskiej fladze. Zapytana o ten gest przyznała, że sporo dla niej znaczył, sugerując, że w poprzednich latach nie polscy przedstawiciele na Eurowizji nie mogli tak otwarcie deklarować solidarności z mniejszościami.



"Czułam dumę i szczęście, że to właśnie ja mogłam to zrobić. To wiele znaczyło również dla polskiej publiczności, bo w poprzednich latach nie mieliśmy możliwości robić takich rzeczy. To pokazuje, że jesteśmy bardziej tolerancyjni, bardziej otwarci na ludzi, mamy bardziej otwarte głowy" - stwierdziła.

Podczas tej samej rozmowy Luna przyznała, że po koncercie w Londynie (7 kwietnia) rusza pełną parą z przygotowaniami do konkursu. "Po występie w Londynie jadę prosto na próby. Będziemy budować wieżę na występ. Czas ruszyć do przodu" - stwierdziła. Zaprzeczyła natomiast, że jej piosenka była zmieniana pod Eurowizję. "Nie zmieniałam piosenki na Eurowizję. Wprowadziłam małe korekty w wersji na żywo" - oznajmiła.

Zdjęcie Luna / Paweł Wodzyński / East News

Luna na Eurowizji 2024. Jaki wynik przewidują bukmacherzy?

Według najnowszych notowań bukmacherów Luna z piosenką "The Tower" ma awansować do finału konkursu. Tam zajmie natomiast miejsce pod koniec stawki. Faworytem tegorocznej edycji jest Szwajcar Nemo z piosenką "The Code". W czołówce znaleźć mają się również Chorwacja, Włochy, Ukraina i Holandia.