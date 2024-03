Eurowizja 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 11 maja. Tegoroczna edycja odbędzie się w Szwecji dokładnie 50 lat po legendarnym zwycięstwie grupy ABBA. W konkursie udział wezmą przedstawiciele 37 państw, w tym m.in. powracającego po ponad 30 latach nieobecności Luksemburga. W stawce zabraknie ostatecznie Rumunii, która wycofała się z konkursu z powodów finansowych.



Polską reprezentantką została Aleksandra Wielgomas, czyli Luna, która Szwecję będzie próbowała podbić piosenką "The Tower". TVP wybrała wokalistkę w ramach wewnętrznych preselekcji. Decyzję podjęło jury w składzie: Kasia Moś, Piotr Klatt, Michał Hanczak, Konrad Szczęsny i Łukasz Pieter.

Luna wystąpi w pierwszym półfinale (7 maja), a wśród jej konkurentów są m.in. reprezentanci: Chorwacji, Ukrainy, Irlandii, Litwy, Finlandii, Islandii oraz Cypru.



Mimo że jej piosenka notuje dobre liczby na Youtube i na Spotify, to jednak bukmacherzy nie są entuzjastycznie nastawieni do polskiej propozycji. Według nich Luna jest dopiero 30. do zwycięstwa na 37 krajów.

W połowie marca wokalistka ogłosiła swój plan promocyjny przed konkursem. Polka zapowiedziała występy na eurowizyjnych imprezach w Madrycie, Barcelonie, Londynie, Amsterdamie, Sztokholmie i Oslo.

Pierwszym przystankiem był Madryt, gdzie odbyła impreza o nazwie PrePartyES. Luna wystąpiła drugiego dnia imprezy (30 marca), razem z innymi uczestnikami Eurowizji. Pierwszego dnia natomiast wszyscy przedstawili się przed publicznością. Prezentacja polskiej artystki wzbudziła dużo więcej dyskusji w Polsce niż za granicą.

Poszło o flagę społeczności LGBT+, którą Luna trzymała obok polskiej flagi. W mediach społecznościowych, również na jej oficjalnym profilu, zaroiło się od obraźliwych komentarzy pod adresem wokalistki oraz mniejszości seksualnych. W obronie artystki stanęli nie tylko jej fani:

"Pięknie reprezentujesz nasz kraj! 'Tower' nie jest w czołówce rankingów, ale pozostawiasz po sobie bardzo pozytywne ślady i w całej Europie są Tobą zauroczeni! Trzymam bardzo mocno kciuki", "Byłaś świetna. Mam nadzieję, że świetnie się bawiłaś i będziesz radosna przez cały czas. Wesołych świąt i ogromnej ilości szczęścia, radości" - czytamy.