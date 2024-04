Irlandia zaskoczyła wyborem na Eurowizję. Ich wybór zwala niektórych z nóg

Irlandzkie preselekcje odbyły się w ramach programu "The Late Late Show Eurosong Special" w styczniu 2024 roku, a widzowie mieli wtedy okazję głosować na swoich faworytów. Na liście znalazło się wtedy czterech solistów, duet i zespół.



Bambie Thug z utworem "Doomsday Blue" zwyciężyłu dzięki wsparciu zarówno jurorów, jak i publiczności. Na drugim miejscu uplasował się boysband Next in Line, a podium uzupełnia Ailsha z utworem "Go Tobann". Ta ostatnia piosenka zapadła w pamięć publiczności, głównie dzięki temu, że część tekstu była śpiewana w tradycyjnym języku irlandzkim.

Bambie Thug, znana jako Cuntry Ray Robinson, jest osobą niebinarną o marokańskich korzeniach, która od 2021 roku eksploruje różne muzyczne gatunki. Zadeklarowału, że jej występ na Eurowizji to nie tylko próba zdobycia muzycznego uznania, ale również szansa na reprezentowanie społeczności, która rzadko zyskuje silny głos w mainstreamowych mediach.

Eurowizyjne kłopoty Irlandii trwają od ponad 10 lat

Irlandia zadebiutowała na Eurowizji w 1965 roku i szybko stała się jednym z najmocniejszych uczestników konkursu. Lata 90. przyniosły krajowi cztery zwycięstwa w ciągu pięciu lat, w tym trzy z rzędu - rekord, który nie został do tej pory pobity. Jednakże ostatnie lata były dla Irlandii czasem muzycznych trudności i potknięć na eurowizyjnej scenie.



Kto jedzie na Eurowizję 2024?

W 2024 roku, 68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Malmö, dzięki zwycięstwu szwedzkiej wokalistki Loreen w poprzednim roku. 37 krajów weźmie udział w konkursie, a Luksemburg powróci po 31-letniej przerwie. Nieobecne będą natomiast Bułgaria, Macedonia Północna oraz Słowacja.



Irlandia staje przed szansą na nowy rozdział w swojej eurowizyjnej historii. Czy Bambie Thug z utworem "Doomsday Blue" przyniesie krajowi długo oczekiwany sukces? Nadchodzący konkurs w Szwecji pokaże, czy nowy reprezentant będzie w stanie odmienić losy Irlandii na muzycznej mapie Europy.