Irlandię w tym roku na Eurowizji 2024 reprezentowała Bambie Thug z szokującym pokazem niczym z satanistycznego horroru ("Doomsday Blue" - sprawdź! ). Występ niebinarnej artystki w katolickich środowiskach z całej Europy wywołał głosy, że konkurs potrzebuje "egzorcyzmów".

Bambie Thug, znana jako Bambie Ray Robinson, jest 31-letnią osobą niebinarną (stąd dukaizmy w tekście) o marokańskich korzeniach, która od 2021 roku eksploruje różne muzyczne gatunki. Zadeklarowału, że występ na Eurowizji to nie tylko próba zdobycia muzycznego uznania, ale również szansa na reprezentowanie społeczności, która rzadko zyskuje silny głos w mainstreamowych mediach.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zagraniczni dziennikarze o szansach Luny na Eurowizji INTERIA.PL

Bambie Thug z utworem "Doomsday Blue" zwyciężyłu irlandzkie preselekcje dzięki wsparciu zarówno jurorów, jak i publiczności. Już po pierwszych próbach Irlandia zaczęła pchać się wysoko do góry w rankingu u bukmacherów. Ostatecznie wyspiarski kraj zajął w wielkim finale wysokie szóste miejsce z dorobkiem 278 punktów, wyrównując wynik Eamonna Toala z 2000 r. (również szósta pozycja, jednak wówczas nie było półfinałów). U ubiegłych latach Irlandia albo odpadła w półfinałach, albo kończyła konkurs w dole stawki.

Bambie Thug na Eurowizji budzi kontrowersje

Propozycja sceniczna Bambie Thug (promocja okultyzmu, pentagram, "diabelski" makijaż towarzyszącego tancerza) wzbudziła ogromne kontrowersje.



"Wygląda na to, że Antychryst robi nam przysługę, aby ludzkość wreszcie się przebudziła. I określiła, jakiego świata chce. Będzie drażnił wszystkie nasze zmysły coraz bardziej. Do skutku. I jeśli ludzkość nie określi swojego serca i sumienia, nie przyjmie mocnej i czystej postawy - tornado zła zniszczy wszystko, co napotka. Jesteśmy już w tej chwili bardzo blisko piekła na ziemi" - skomentowała w relacji na Instagramie Edyta Górniak. Przypomnijmy, że pierwsza reprezentantka Polski na Eurowizji w 1994 r. w konkursie odbywającym się wówczas w Dublinie (Irlandia) zajęła drugie miejsce.

Serwis Catholic Herald w swoim artykule apeluje "do wszystkich młodych kobiet, które karmiono propagandą feministyczną".

"Spójrzcie na występ Bambie Thug na dzisiejszej Eurowizji, a potem spójrzcie na Dziewicę Maryję i zastanówcie się, czy w rzeczywistości nie zostałyście nakarmione stekiem kłamstw" - czytamy.

Na Instagramie można znaleźć zdjęcia Bambie Thug bez przerażającego makijażu.