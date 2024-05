Eurowizja 2024: Viki Gabor pojawi się w wielkim finale. Przypadła jej nietypowa rola

Viki Gabor w 2019 r. zwyciężyła w konkursie Eurowizji Junior, reprezentując Polskę utworem "Superhero" ( sprawdź tekst piosenki ). W tym roku mija równe pięć lat od tej pamiętnej wygranej.





Polska zwyciężyła wtedy drugi rok z rzędu, co wcześniej nie udało się żadnemu państwu, a tym samym Viki zapisała się złotymi zgłoskami w historii naszych eurowizyjnych zmagań.



Tymczasem drugi półfinał tegorocznej 68. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. W czwartek, 9 maja, widzowie będą mieli okazję zobaczyć kolejne występy artystów z różnych krajów, walczących o miejsce w wielkim finale, który odbędzie się 11 maja.



Kolejny etap zmagań na Eurowizji już bez Luny

We wtorek, 7 maja, podczas pierwszego dnia Eurowizji wystąpiła polska reprezentantka, Luna, z utworem "The Tower". Nie udało jej się jednak przejść do kolejnego etapu. Kolejne kraje staną do rywalizacji w czwartek, 9 maja, podczas drugiego półfinału. Na wielki finał, 11 maja, składać się będzie głosowanie zarówno jury z krajów członkowskich, jak i widzów. Wyniki głosowania z Polski przekaże właśnie Viki Gabor. W poprzednich latach to Ida Nowakowska prezentowała punktację, jednak zakończyła ona już współpracę z TVP.

Początkowo media zakładały, że to Edyta Górniak zaprezentuje noty od jurorów na tegorocznej Eurowizji. Artystka obchodzi bowiem 30-lecie swojego konkursowego występu z piosenką "To nie ja!". Jednak jak już oficjalnie wiemy, te plany nie wypaliły.

Viki Gabor i jej historyczny sukces na Eurowizji Junior

Viki Gabor w 2019 roku wygrała 17. edycję Eurowizji Junior, która odbyła się w Gliwicach, dzięki piosence "Superhero", zdobywając 278 punktów. Od tamtego czasu jej kariera nabrała rozpędu.



Eurowizja - kiedy można oglądać?

Transmisja z drugiego półfinału odbędzie się 9 maja o godzinie 21:00, a wielki finał rozpocznie się 11 maja również o godzinie 21:00.