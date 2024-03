Przepis na eurowizyjny sukces to nie tylko wpadająca w ucho piosenka. Nasza reprezentantka nie marnuje ani jednej chwili, bo wie jak ważna jest ciężka praca. Razem z wieloosobowym zespołem walczą o to, aby tegoroczny występ został zapamiętany na lata! Fani odliczają dni do Eurowizji, śledząc przygotowania polskiej artystki. Luna nie ustaje w działaniach, co możemy zaobserwować w jej mediach społecznościowych.

Na opublikowanych nagraniach zdradza m.in. skład eurowizyjnego dream teamu, któremu przewodzi wielokrotnie nagradzany na całym świecie, reżyser Jerry Reeve. Na swoim koncie ma współprace z tak topowymi artystami jak Taylor Swift, Justin Timberlake, Black Eyed Peas, One Direction czy Jonas Brother. To właśnie dzięki tym ostatnim otrzymał nominację MTV Video Music Award 2023. Za choreografię odpowiedzialny jest znany ze swojej pracy przy brytyjskich i amerykańskich produkcjach, (np. The X Factor, The Voice, Netflix Dance Monsters), Lukas McFarlane . W jego CV widnieją tak znamienite nazwiska jak m.in. Taylor Swift, Celine Dion, Pink, Rita Ora.

Eurowizja 2024. Luna o przygotowaniach: "Nie mogę się doczekać"

"Pracuję z całą masą wspaniałych ludzi! Cieszę się, że do projektu zgodziła się przystąpić m.in. mega utalentowana Kamila Zalewska, która tańczyła z samą Kylie Minogue i Robbiem Williamsem! Zaskakujące wizualizacje oraz przepiękne kostiumy powstają z rąk polskich twórców… gryzę się w język, żeby nie zdradzić wszystkiego. Tak bardzo nie mogę doczekać się efektu finalnego naszej wielomiesięcznej, tytanicznej pracy! Dlaczego doba ma tylko 24 godziny?" - opowiada podekscytowana artystka.

Lunie zależało na utrzymaniu spójności z klipem "The Tower". Pojawią się więc te same motywy kolorystyczne oraz symboliczna gra w szachy. "Od razu dodam, .że specjaliści od szachów pokazali mi błąd, który zrobiliśmy w klipie - szanuję! Już się nie powtórzy" - dodaje z uśmiechem reprezentantka Polski Artystka zdecydowała się wypuścić akustyczną wersję „The Tower”, prezentując swoje możliwości wokalne.

W Malmo Luna wystąpi jako szósta w pierwszym półfinale, 7 maja.