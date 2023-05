Eurowizja 2023 dobiegła końca. Zwyciężczynią okazała się Loreen ze Szwecji z piosenką "Tattoo", która zdobyła łącznie 538 punktów.

Wokalistka, która dzięki zwycięstwom w 2012 i 2023 roku, stała się pierwszą kobietą w historii z dwoma triumfami na Eurowizji, krótko po finale wzięła udział w konferencji prasowej i odpowiadała na pytania mediów.

"Wszystko wydaje się teraz surrealistyczne. Jestem przytłoczona. Mam w sobie teraz na pewno jedno uczucie i jest to wdzięczność dla was wszystkich" - stwierdziła pytana, jak czuje się po finale.



Zapytana jaką różnicę widzi między swoim triumfem w 2012 roku a teraz, Loreen przyznała, że obecnie było jej łatwiej, a wszystko ze względu na to, że zdążyła się oswoić z Eurowizją.

"W 2012 roku wszystko było nowe. Byłam bardzo naiwną dziewczyną. A teraz czuje się, jakbym wróciła do rodziny. Nasza znajomość trwa 11 lat więc co nieco się znamy. To doświadczenie było bardziej macierzyńskie i łatwiejsze" - komentowała.



Loreen po raz trzeci na Eurowizji? Gwiazda komentuje!

Podczas konferencji padło również pytanie o to, czy będzie próbowała wygrać Eurowizję po raz trzeci i czy po dwóch zwycięstwach, uczestnik nie powinien otrzymywać zakazu kolejnych występów.

"Wszystko zależy od kreatywności i wykonania. Wiesz, że masz konkurencję i jest to ważne, bo nikogo się nie wyklucza, ale na końcu chodzi o kreatywność i to, co się planuje pokazać. Nie powinno być limitu na występy na Eurowizji" - stwierdziła.

Po zwycięstwie Szwedki nie brakło też pytania na temat jej paznokci. Loreen wytłumaczyła ich zamysł. "Chciałam podkreślić nimi swój ruch, bo sporo ruszam się podczas tej piosenki. Wzmacniają one moje ruchy rękami" - wyjaśniła.

Na sam koniec zdradziła swoje plany na przyszłość. "Będzie więcej nowej muzyki, będzie też trasa koncertowa po Europie, wystartuje w listopadzie, nie powinnam tego mówić, zabiją mnie za to" - wypaliła.