Podczas drugiego półfinału Eurowizji o awans do finału rywalizowało 16 krajów, w tym Polska. Ostatecznie oprócz Blanki 13 maja wystąpią również: Albania, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Litwa oraz Słowenia.

Zapewnione miejsce w finale ma zwycięzca ubiegłorocznej Eurowizji, czyli Ukraina oraz kraje Wielkiej Piątki - Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy oraz Niemcy. Są to bowiem kraje, które płacą najwięcej na organizacje konkursu.

Wpadka Mae Muller. Musiała zasłaniać bluzkę

W drugim półfinale przedstawiono sylwetki dwóch wykonawców z krajów Wielkiej Piątki oraz przedstawiciela Ukrainy. Podczas krótkiego materiału oraz rozmowy z Aleshą Dixon widzowie mieli okazję poznać Blancę Palomę z Hiszpanii, duet Tvorchi z Ukrainy oraz Mae Muller z Wielkiej Brytanii.

Gdy ta ostatnia była przedstawiana przez prowadzącą, zorientowała się, że jej bluzka jest zbyt prześwitująca i zaczęła panicznie zasłaniać się lewą ręką biust. Realizator widząc, co się dzieje, zaczął pokazywać Brytyjkę na większym zbliżeniu lub na szerokim planie razem z resztą finalistów.



Kim jest Mae Muller?

Mae Muller reprezentuje Wielką Brytanię na Eurowizji 2023. Wciąż pracowała w lokalnym pubie, kiedy podpisała swój pierwszy kontrakt. Jeśli jej twarz wydaje ci się znajoma, to dobrze kombinujesz - to właśnie Mae mogliśmy oglądać jeszcze jako dziecko w klipie do piosenki Miki "Grace Kelly", gdy w żółtej sukience siedząc na pianinie parafrazowała wypowiedź legendarnej aktorki z filmu "Dziewczyna z prowincji".



W międzyczasie wokalistka wydała trzy EP-ki, w tym przebojowy numer "Better Days", z którym wystąpiła m.in. w programie Jimmy'ego Fallona. Choć ma zaledwie 25 lat, a na koncie 5 milionów odsłuchów miesięcznie w Spotify, Mae jest głodna kolejnych wyzwań.



W tym roku na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu będzie reprezentować swój kraj z piosenką "I Wrote A Song", przy której pomagali jej m.in. nominowany do BRIT Awards Lewis Thompson oraz Karen Poole, która współpracowała już m.in. z Kylie Minogue czy Lily Allen.