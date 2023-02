Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" wyłonił reprezentantkę Polski na Eurowizję w 2023 roku, która odbędzie się w Liverpoolu. Przypomnijmy, że mimo zwycięstwa Ukrainy, kraj nie był w stanie z powodu wojny zorganizować u siebie imprezy. Dlatego też konkurs przeniesiona do Wielkiej Brytanii, a organizatorzy ściśle współpracują z Ukraińcami przy tworzeniu wydarzenia.



Podczas polskich eliminacji do Eurowizji zaprezentowało się 10 finalistów: Jann, Alicja Szemplińska, Dominik Dudek, Jan Majewski, Natasza Urbańska, Ahlena, Kuba Szmajkowski, Felivers, Maja Hyży oraz Blanka.

Kolejność startowa uczestników wyglądała następująco:

1. Natasza Urbańska - "Lift U Up"

2. Kuba Szmajkowski - "You Do Me"

3. Ahlena - "Booty"

4. Dominik Dudek - "Be Good"

5. Alicja Szemplińska - "New Home"

6. Felivers - "Never Back Down"

7. Maja Hyży - "Never Hide

8. Jann - "Gladiator"

9. Blanka - "Solo"

10. Jan Majewski - "Champion".



Pierwsza na scenie zaprezentowała się Natasza Urbańska. Wokalistka zjechała na linię na ziemię głową w dół. Jednak na scenie miała spore problemy wokalne, co szybko usłyszeli widzowie. "Słabo głosowo, "To był koszmar" - pisali na Twitterze oglądający. Po niej zaśpiewał Kuba Szmajkowski, który próbuje awansować na Eurowizję już po raz drugi.



Po krótkiej przerwie na scenie zaprezentowali się kolejni uczestnicy. Ahlena wykonała kontrowersyjny utwór "Booty", który z preselekcji chciał wyrzucić członek rady programowej TVP. Więcej o Ahlenie możecie poczytać TUTAJ . Wokalistka nie wykorzystała swojego momentu. "Koszmar", "Jakby ją zmusili" - pisali widzowie.



Następnie widzowie zobaczyli występy dwóch przedstawicieli z "The Voice of Poland" - Dominika Dudka oraz Alicji Szemplińskiej. Wokalistka próbowała pojechać na Eurowizję już po raz trzeci.

Jako szósty na scenie pojawił się zespół Felivers, który przez widzów został ironiczne nazwany polską odpowiedzią na grupę Maneskin, zwycięzców Eurowizji z 2021 roku. Po nim wystąpiła Maja Hyży, która występ zadedykowała swoim dzieciom, a po niej sceną zawładnął Jann - faworyt do wyjazdu do Liverpoolu. Jego występ został entuzjastycznie przyjęty w studiu TVP. Występy zakończyli Blanka oraz Yan (Jan Majewski) znany z "The Voice of Poland".

Zdjęcie Jann / Jacek Kurnikowski / AKPA

Jak głosowali jurorzy TVP podczas polskich preselekcji?

Zanim poznaliśmy głosowanie widzów, ujawniono punktację jurorów. Tę wygrała Blanka z utworem "Solo" i zdobyła 12 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Dominik Dudek, a trzecie miejsce zdobył zespół Felivers.



Dopiero na czwartym miejscu znalazł się faworyt widzów - Jann - co wywołało ogromne emocje w studiu TVP. Gdy Górniak odczytała wyniki, publiczność zaczęła buczeć i gwizdać. Zaskakująco wysoko znalazła się też Natasza Urbańska, która miała ogromne problemy podczas swojego występu.



Wyniki głosowania jury prezentują się następująco:

1. Blanka

2. Dominik Dudek

3. Felivers

4. Jann

5. Natasza Urbańska

6. Alicja Szemplińska

7. Jan Majewski

8. Kuba Szmajkowski

9. Maja Hyży

10. Ahlena.

Niespodzianka stała się faktem. Głosowanie widzów potwierdziło zaskakujący wybór

Ostateczne wyniki, które brał pod uwagę również głosowanie widzów, potwierdziły zaskakujący triumf Blanki. Wokalistka zostawiła w tyle Janna oraz Dominika Dudka. Kompletne wyniki prezentowały się następująco:

1. Blanka

2. Jann

3. Dominik Dudek

4. Felivers

5. Jan Majewski

6. Alicja Szemplińska

7. Natasza Urbańska

8. Kuba Szmajkowski

9. Maja Hyży

10. Ahlena.



Goście specjalni podczas eliminacji do Eurowizji w TVP

Podczas koncertu w TVP nie brakło wykonawców znanych z poprzednich Eurowizji, pojawili się ukraińscy zwycięzcy z 2022 roku - Kalush Orchestra, reprezentantka Grecji Stefania oraz gwiazda Azerbejdżanu Efendi. Zaśpiewali również polscy wykonawcy związani z Eurowizją: Edyta Górniak, Krystian Ochman, Roksana Węgiel oraz Sara James.

Koncert prowadzili : Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.



Jak głosować na swojego faworyta podczas koncertu w TVP?

Polska reprezentantka na Eurowizję została wybrana głosami widzów i jurorów w stosunku 50:50 Widzowie wybierali jednego z artystów za pomocą głosowania SMS. Przewodniczącą jury była Edyta Górniak. Zasiedli w nim też: Marek Sierocki, Aneta Woźniak, Marcin Kusy oraz Agustin Egurrola.



Eurowizja 2023. Kiedy wystąpi Polska?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 roku. Polska wystąpi w drugim półfinale - 11 maja.