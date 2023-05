Eurowizja 2023 w Wielkiej Brytanii jest chwalona za dobrą organizację i umiejętne wplecenie ukraińskich akcentów we wszystkie aspekty tego show. Otwarcie i interval act pierwszego półfinału zebrały same pozytywne opinie a w mieście na każdym kroku widać, kto wygrał poprzedni konkurs i to, że Wielka Brytania organizuje go tylko w zastępstwie. Zwraca się uwagę na znakomite przygotowanie wydarzenia od strony technicznej, reżyserskiej a także tego jak ten największy, telewizyjny konkurs muzyczny na świecie wygląda w przekazie



Środa była ostatnim dniem prób przed czwartkowym show. Pierwszą, o 14:30 polskiego mogli zobaczyć dziennikarze. O tym, jak wypadła Blanka na próbach przed dziennikarzami oraz to, jakie zmiany wprowadziła po próbie jurorskiej, możesz przeczytać TUTAJ oraz TUTAJ .



Blanka Stajkow wystąpi jako dziewiąta, po młodziutkim reprezentancie Grecji a przed rockową grupą Joker Out ze Słowenii. Przekonamy się jak wyreżyserowano wszystkie występy i jakie efekty specjalne zostaną użyte w prezentacjach poszczególnych utworów. Zagraniczni dziennikarze akredytowani przy konkursie w Liverpoolu w większości negatywnie oceniają występ Blanki. Zwracają uwagę przede wszystkim na jej średnie umiejętności wokalne oraz właśnie na wizualną stronę piosenki.



Zagraniczni dziennikarze o Blance na Eurowizji. "Jest sympatyczna, ale nie umie śpiewać"

- Nie jestem fanką tego typu muzyki ale Blanka wygląda niesamowicie na scenie, wykonuje kawał dobrej roboty, nie można jej tego zarzucić - mówi islandzka dziennikarka Steinunn Bragadottir. Przedstawiciele kraju po przeciwległej stronie Europy są dużo odważniejsi w swojej opinii.



- To głupia piosenka. Blanka jest miłą, sympatyczną osobą, ale nie umie śpiewać. Powinna raczej wziąć udział w konkursie Miss Universe niż w Eurowizji - podsumowuje Leon Kichler z Izraela.

Polscy dziennikarze są nieco łaskawsi i choć dostrzegają kwestie, które nie działają na korzyść Polki, to jednocześnie podkreślają, że wygląda i brzmi to lepiej niż podczas preselekcji w lutym.

Polscy dziennikarze oceniają Blankę przed półfinałem Eurowizji

- Porównując występ Blanki z polskich preselekcji jest o wiele, wiele lepiej. Zarówno pod względem wizualnym ten występ jest bardziej dopracowany, jak i pod względem wokalnym. Teraz na Eurowizji, zgodnie z zasadami można używać chórków, które są nagrane, nie są wokalem wykonywanym na żywo, co pozwala ukryć pewne niedoskonałości wokalne Blanki. Dlatego wygląda to lepiej i brzmi to lepiej - mówi Maciej Mazański, dziennikarz eurowizyjnego vloga "Dobry wieczór Europo!".

Maria Baładżanow z największego polskiego eurowizyjnego portalu eurowizja.org twierdzi, że Blanka zrobiła bardzo duży progres ale dodaje, że wokal reprezentantki nie jest porywający - Nie jest ona Ochmanem, nie jest Kasią Moś ale jeśli chodzi o ten występ to wszystko tutaj gra.

Co mówią bukmacherzy? Jeśli wierzyć rankingom Polska powinna awansować do sobotniego finału jednak z jednego z ostatnich miejsc. W finale z kolei nie wróży się polskiej propozycji większego powodzenia i plasuje się ją pod koniec stawki konkursu. Zdaniem niektórych dziennikarzy bukmacherzy jednak nie typują właściwie, a same zakłady to wywieranie niepotrzebnego stresu na artystach.