Koncert eliminacyjny do Eurowizji zorganizowany przez TVP wygrała Blanka z utworem "Solo". W tyle zostawiła Janna z singlem "Gladiator" (posłuchaj!) oraz Dominika Dudka z piosenką "Be Good" (posłuchaj!).

Nie milkną echa eurowizyjnego koncertu TVP. Decyzja jury wciąż budzi ogromne kontrowersje, wiele widzów uważa, że preselekcje były ustawione, a Blanka nie będzie godnie reprezentować Polski na arenie zagranicznej. Co więcej nie brak też głosów, że jej piosenka zatytułowana "Solo" jest plagiatem, a styl à la Barbie jest nieco w złym guście. Na wokalistkę spadła lawina negatywnych komentarzy.

Eurowizja 2023: Blanka jedzie "Solo"

"Jeżeli chodzi o wizerunek Blanki i cały ten występ, to nie chcę za bardzo krytykować dziewczyny, bo jest młoda, ładna i na pewno bardzo przeżywa to, że jest teraz pod mocnym obstrzałem mediów i dużo się wokół niej dzieje. Uważam jednak, że tak ładna dziewczyna powinna znaleźć sobie kogoś od wizerunku, kto przygotuje jej odpowiednie stroje, bo w przeciwnym razie obawiam się tego, w czym wystąpi na Eurowizji, jeśli w ogóle wystąpi" - mówi agencji Newseria Lifestyle projektant PLICH.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PLICH komentuje Eurowizję: U Blanki widzę same słabe punkty Newseria Lifestyle

Jego zdaniem Blankę czeka ogrom pracy, bo na razie niczym się nie wyróżnia, nie ma na siebie żadnego pomysłu i nie zaskakuje oryginalnością.

"Uważam, że nawiązanie i podobieństwo Blanki do Ariany Grande jest słabe. Osoba, która jedzie reprezentować swój kraj, powinna być w czymś oryginalna, a nie wyglądać jak podróbka kogoś. Byłem przerażony, jak to wszystko jest przaśne, słodkie, bez żadnego pomysłu" - mówi.

PLICH zachęca Blankę, by rozejrzała się wokół siebie, zerknęła na trendy w modzie i poszukała odpowiednich inspiracji. Najważniejsze jest jednak to, by nie była kalką jakiejś swojej idolki, tylko wypracowała własny, niepowtarzalny styl. Zawsze też może skorzystać z pomocy fachowców.

Wideo Blanka - Solo || "Tu bije serce Europy!" - preselekcje do Eurowizji 2023

"W dzisiejszych czasach jest wiele trendów w modzie, ta moda się miesza wieloma epokami i gwiazdy mają mnóstwo inspiracji, ale przede wszystkim chodzi o smak, żeby to było dobre. Receptę trudno znaleźć, natomiast uważam, że powinno się otaczać dobrymi stylistami, projektantami mody, fryzjerami i ewentualnie osobami od emisji głosu, które by też pomogły w pracy nad całokształtem. Bo to jednak jest kwestia całego wizerunku, a tutaj widzę same słabe punkty" - mówi projektant.

Być może stylizacja Blanki miała nieco odwrócić uwagę od pewnych braków w umiejętnościach wokalnych, jednak zdaniem PLICHA nie tędy droga. Jeśli wokalistka ma zamiar pozostać w branży muzycznej na dłużej, to zdecydowanie powinna zapisać się na lekcje śpiewu.

"Każdy z odbiorców patrzy na różne rzeczy, każdy z nas ma swoje gusta, preferencje, komuś się może ta piosenka podobać, komuś nie, ktoś może być zafascynowany stylem Barbie, ktoś inny może być zniesmaczony. Ja chodziłem do szkoły wokalnej i myślę, że nad wieloma rzeczami powinna popracować. Praca czyni mistrza i za kilka lat ta dziewczyna może nas zaskoczyć i oczarować, bo w historii widziałem już wiele takich przypadków. Bycie artystą polega na wielu błędach i uważam, że fajnie, jak z tych błędów ktoś wyciąga lekcje" - podkreśla.

Projektant mody bacznie obserwował uczestników preselekcji. Jego szczególną uwagę zwrócił Jann. Ten wokalista z kolei poprzez swój strój podpadł jednemu z jurorów.

"Jann jest kontrowersyjny, ale przecież tego właśnie oczekujemy od artystów, żeby byli kontrowersyjni. Poza tym z tego, co słyszałem, to on sam sobie komponuje, tworzy muzykę. Pewnie ten strój też dobierał do siebie. Ja ubrałbym go dokładnie w to samo, bo widać było, że świetnie się w tym stroju czuje i o to chodzi. Obejrzałem teledysk, który promuje tę piosenkę, to fajny klip, zapadł mi w pamięci i widać, że to jest jakieś, że to płynie z niego" - mówi.

Gdyby więc okazało się, że to właśnie Jann będzie reprezentował nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji, PLICH chętnie doradzi mu w wyborze odpowiedniej stylizacji.

"Patrząc na jego temperament, zaproponowałbym mu coś równie odważnego. Jest to gorący temat, więc na pewno szedłbym za tym ciosem kontrowersji stroju i może pomyślałbym nad jakimś intensywnym kolorem" - dodaje projektant.

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju w Liverpoolu.

W sieci można znaleźć petycję, w której fani Janna domagają się rezygnacji Blanki i wysłania ich faworyta przez TVP do Liverpoolu. Do tej pory podpisało się pod nią ponad 47 tysięcy osób.