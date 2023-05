Eurowizja 2023: Wiemy, kiedy wystąpi Blanka! Znamy kolejność w finale

Eurowizja 2023 to już 67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii. Całości patronuje hasło "United by music" - "zjednoczeni przez muzykę".



Po czwartkowym półfinale poznaliśmy już komplet 26 finalistów. Do grona krajów tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy) oraz Ukrainy (zwycięzcy z 2022 r.), a także 10 uczestników pierwszego półfinału - Let 3 (Chorwacja), Pasha Perfeni (Mołdawia), Remo Forrer (Szwajcaria), Käärijä (Finlandia), Vesna (Czechy), Noa Kirel (Izrael), Mimicat (Portugalia), Loreen (Szwecja), Luke Black (Serbia) i Alessandra (Norwegia) - dołączyła kolejna dziesiątka.

Decyzją telewidzów awansowali (kolejność przypadkowa): Albina and Familja Kelmendi (Albania), Andrew Lambrou (Cypr), Alika (Estonia), Gustaph (Belgia), Teya and Selena (Austria), Monika Linkyte (Litwa), Blanka z utworem "Solo" (Polska), Voyager (Australia), Brunette (Armenia) i Joker Out (Słowenia).

Po ogłoszeniu wyników rozpoczęły się prace nad sobotnim wielkim finałem.

"Kolejność występów ustalana jest przez producentów konkursu, którzy układają ją zgodnie z połowami wylosowanymi przez poszczególne państwa. Przy jej tworzeniu brane pod uwagę są takie kwestie jak choćby styl utworu, by podobne kompozycje nie następowały bezpośrednio po sobie, a widowisko było jak najbardziej emocjonujące, oraz wymagania techniczne, by każdy z krajów miał odpowiednio dużo czasu na przygotowanie sceny pod swoje wystąpienie" - czytamy w serwisie eurowizja.org.

Wyjątkami są Ukraina (zwycięzcy z 2022 r.) oraz Wielka Brytania, która w tym roku pełni rolę gospodarza. Ich miejsca startowe wylosowano jeszcze w połowie marca podczas spotkania szefów delegacji. To oznacza, że ukraiński duet Tvorchi pojawi się na scenie jako 19. Z kolei brytyjska wokalistka Mae Muller wystąpi ostatnia.

W wyniku losowania po drugim półfinale reprezentująca Polskę Blanka trafiła do pierwszej części finału - razem z przedstawicielami m.in. Albanii, Austrii, Cypru i Estonii.

Ostatecznie ustalono, że polska wokalistka na scenie pojawi się już jako czwarta z kolei. Przed nią zaprezentuje się Remo Forrer (Szwajcaria) z piosenką "Watergun", a po Blance wystąpi Luke Black (Serbia) z utworem "Samo Mi Se Spava". Typowana na główną faworytkę do zwycięstwa - Loreen ze Szwecji ("Tattoo") - pojawi się jako dziewiąta.

Zdaniem bukmacherów, w eurowizyjnej stawce liczą się również m.in. Finlandia, Ukraina, Francja, Hiszpania, Izrael i Norwegia.