Konkurs Piosenki Eurowizji to muzyczny show odbywający się od 1956 roku. Za jego organizację odpowiada Europejska Unia Nadawców. Zwycięzca otrzymuje trofeum Eurowizji, a jego kraj prawo organizacji następnego konkursu. Polska wystawia swojego reprezentanta od 1994 roku. To właśnie wtedy nasz kraj odniósł również największy sukces, gdy Edyta Górniak z piosenką "To nie ja!" zajęła drugie miejsce.

Kto reprezentuje Austrię na Eurowizji w 2023 roku?

Za wybór reprezentanta kraju na Eurowizję odpowiedzialny jest austriacki publiczny nadawca radiowo-telewizyjny - stacja ORF. Do preselekcji zgłosiło się 15 wykonawców. Zwycięzcę wybrał panel złożony z 25 ekspertów eurowizyjnych i muzycznych. 31 stycznia 2023 roku stacja ogłosiła, że na Eurowizji 2023 reprezentować Austrię będzie duet Teya & Salena.

Celem austriackiego duetu jest nawiązanie do najlepszych czasów, gdy dwukrotnie wygrywali konkurs. Pierwszy raz w 1966 roku zwyciężył Udo Jürgens z utworem "Merci, Chérie". Na drugi tryumf musieli czekać aż 48 lat. W 2014 roku w Kopenhadze zwyciężyła Conchita Wurst z piosenką "Rise Like a Phoenix".

Teya & Salena. Biografia i kariera muzyczna artystek

Pierwsza członkini duetu - Teya, to tak naprawdę Teodora Špirić. Urodziła się 12 kwietnia 2000 roku w Wiedniu. Jest córką serbskiego małżeństwa, a dzieciństwo spędziła w serbskim mieście Kladovo. Wraz z rodziną zdecydowała się jednak na powrót do Austrii, gdzie w 2017 roku rozpoczęła karierę muzyczną. Zadebiutowała rok później, gdy ukazał się jej debiutancki singel "Waiting For". Co ciekawe nie będzie to jej pierwszy kontakt z Eurowizją. Pod koniec 2019 roku zgłosiła się do eliminacji z utworem "Judgement Day", jednak nie została wybrana.

Špirić nie poddała się i z pomocą rodziców przetłumaczyła tekst piosenki na język serbski. Z utworem "Sudnji Dan" wystartowała jako kandydatka w Serbii. Dotarła do finału preselekcji, gdzie zajęła szóste miejsce. W 2021 roku Teya wzięła udział w austriackim talent show "Starmania" i dotarła do ścisłej ósemki. To właśnie tam poznała swoją przyszłą partnerkę, czyli Salenę.

Salena to pseudonim sceniczny, jaki przybrała Selina-Maria Edbauer. Urodzona 11 marca 1998 roku w Leoben artystka wykonuje muzykę z gatunku pop. Jej kariera również rozpoczęła się w 2017 roku, gdy zdecydowała się wziąć udział w 17. edycji talent show "The Voice of Germany". Podobnie, jak Teya, również brała udział w austriackich preselekcjach w 2019 roku, jednak jej utwór "Behind the Waterfall" nie został wybrany. W 2021 wzięła udział w talent show "Starmania", gdzie weszła do Top 32.

Zdjęcie Teya & Salena, reprezentantki Austrii na Eurowizję 2023 / Backgrid/East News / East News

Eurowizja 2023: "Who the Hell Is Edgar?" - inspiracja i przesłanie

Piosenka, którą zaprezentują reprezentantki Austrii, nosi tytuł "Who the Hell Is Edgar?" . Tytułowy Edgard jest nawiązaniem do amerykańskiego poety i krytyka literackiego - Edgara Allana Poe. Jak stwierdzają Teodora Špirić i Selina-Maria Edbauer, utwór ten jest odzwierciedleniem zabawy, jaką miały w dniu, gdy go pisały. Warto dodać, że powstał on na campie dla kompozytorów w Czechach, gdzie obie wokalistki ponownie się spotkały.

Początkowo tekst "Who the Hell Is Edgar?" miał przekazywać uczucia, jakie towarzyszą powstawaniu dobrej piosenki. Skrajnie wysoka kreatywność w takim momencie przypomina według artystek opętanie przez ducha. Następnie w utworze miały się znaleźć ich osobiste doświadczenia jako autorek tekstów. Skupiły się na tym, że w branży muzycznej ciągle trzeba coś udowadniać, by być traktowanym poważnie, a na dłuższą metę jest niezwykle frustrujące. Jak podkreślają Teya i Salena charakter tej piosenki od początku miał być satyryczny.

Czy Austria ma szansę na wygranie Eurowizji 2023?

Zgodnie z zasadami Eurowizji reprezentantki Austrii będą musiały rozpocząć swój udział w konkursie od półfinałów. Zostały przydzielone do zmagań, które odbędą się we czwartek 11 maja. Ich rywalkami będzie m.in. Polska reprezentowana przez Blankę i jej utwór "Solo". Zgodnie z przewidywaniami duet Teya & Salena nie powinien mieć problemów z awansem do ścisłego finału.

Czy Austria ma szansę zwyciężyć w Eurowizji 2023? O to może być trudno, gdyż faworytem sobotnich występów jest Szwecja. Reprezentująca ten kraj Loreen ma już za sobą tryumf, gdyż wygrała konkurs w 2012 roku. Jeśli uda jej się ponownie wygrać, będzie pierwszą kobietą w historii konkursu, która dwa razy go wygrała. Pozostali faworyci to przede wszystkim Finlandia, a także Francja, Ukraina i Hiszpania. Wiele wskazuje jednak na to, że reprezentantki Austrii powinny się znaleźć w najlepszej dziesiątce konkursu Eurowizja 2023.

