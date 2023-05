Emocje sięgają zenitu, a przed nami wielki finał Eurowizji 2023 ! Nasz kraj w konkursie reprezentuje Blanka, która z piosenką "Solo" dotarła do wielkiego finału. Jedną z jej rywalek w konkursie będzie reprezentująca Hiszpanię Blanca Paloma z piosenką "Eaea"!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Blanka przed Eurowizją: Nie myślałam, o zgłoszeniu się do konkursu INTERIA.PL

Eurowizja 2023: Blanca Paloma i piosenka "Eaea"

Blanca Paloma, to hiszpańska piosenkarka, scenografka i projektantka kostiumów. W Konkursie Piosenki Eurowizji 2023 z piosenką "Eaea" reprezentuje Hiszpanię.



Blanca Paloma Ramos Baeza, bo tak dokładnie nazywa się wokalistka, urodziła się 9 czerwca 1989 roku w Elche. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Miguela Hernándeza w Elche z tytułem licencjata sztuk pięknych, Ramos przeniosła się do Madrytu, aby kontynuować karierę w teatrze w 2013 roku.

Reklama

Karierę muzyczną rozpoczęła w 2021 roku i jak do tej pory ma na koncie cztery single: ""Secreto De Agua", "Niña De Fuego (Canción Del Fuego Fatuo Medley)", "Eaea" oraz "Plumas De Nácar". To z tą przedostatnią wzięła udział w Benidorm Fest 2023. Wystąpiła w drugim półfinale i zakwalifikowała się do finału, w którym zajęła pierwsze miejsce. Tym samym została reprezentantką Hiszpanii na Konkursie Piosenki Eurowizji 2023 w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii.

Wideo Blanca Paloma - Eaea | Spain 🇪🇸 | Second Semi-Final | Eurovision 2023