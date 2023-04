"Zjednoczeni muzyką. To hasło tegorocznej Eurowizji i nie możemy doczekać się spotkania ze wszystkimi wspaniałymi artystami tam występującymi. Chcemy ich wam przedstawić, jednego po drugim, każdego dnia aż do wyjazdu do Liverpoolu" - z taką ideą wyszła grupa Lord Of The Lost .

Działająca od 2007 r. formacja rodem z Hamburga w tym roku reprezentować będzie Niemcy z utworem "Blood & Glitter" . Twórczość ekipy dowodzonej przez wokalistę Chrisa "Lorda" Harmsa to mieszanka gotyckiego metalu, industrialu i dark rocka.

W preselekcjach zwycięzcę wybierali widzowie i jury z ośmiu różnych krajów w stosunku 50:50. Zdecydowana większość jurorów (6 z 8 państw) postawiła na Willa Churcha i jego "Hold On". W głosowaniu jury Lord Of The Lost zajęli piąte miejsce (na dziewięciu uczestników), ale za sprawą ogromnego poparcia widzów to właśnie oni zostali wybrani reprezentantami Niemiec do Liverpoolu.

Dodajmy, że Lord Of The Lost mają zagwarantowane miejsce w finale jako przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki (kraje, które najwięcej wpłacają do Europejskiej Unii Nadawców organizującej Eurowizję).



W ramach przedstawiania uczestników tegorocznej Eurowizji Lord Of The Lost w mediach społecznościowych zaprezentowali też sylwetkę Blanki , która z piosenką "Solo" reprezentować będzie Polskę.Przypomnijmy, że jej wybór odbył się w mocno kontrowersyjnych okolicznościach, a fani przegranego Janna ( zobacz! ) zaczęli naciskać na TVP, aby odwołali Blankę i wysłali ich faworyta. Wątpliwości zgłaszali również m.in. dziennikarze prowadzący eurowizyjne media w Polsce.

Prezentacja Blanki na profilach Lord Of The Lost wywołała falę głównie negatywnych komentarzy wśród Polaków. Podkreślano, że Blanka nie reprezentuje naszego kraju, tylko TVP. "Jestem z Polski i jestem naprawdę zażenowana - sprawdźcie jej występ na żywo, to smutne" - to jeden z kilkuset wpisów.

Inni reprezentanci nie wywołują takich emocji - pod sylwetkami z innych krajów pojawia się po kilka, czasem kilkadziesiąt komentarzy. Niemcy zdecydowali się wystosować specjalne oświadczenie w związku z wpisami przy sylwetce Blanki.

"Po przeczytaniu wszystkich komentarzy na Insta: Do wszystkich w tej sekcji komentarzy, którzy narzekają: Nie do nas należy ocenianie jakiegokolwiek artysty ani jakiejkolwiek krajowej decyzji ESC. Dlatego robimy jedyną uczciwą rzecz: prezentujemy WSZYSTKICH artystów jednakowo na naszych portalach społecznościowych. Oczekujemy, że nie uczynicie tego obszaru komentarzy miejscem negatywnym. Dziękuję" - czytamy.

Eurowizja 2023: Kim są Lord Of The Lost?

Zespół stopniowo zdobywał coraz większą popularność - od płyty "Empyrean" (2016) kolejne albumy docierały do czołowej dziesiątki niemieckiej listy bestsellerów. Wydany w grudniu 2022 r. materiał "Blood & Glitter" znalazł się na szczycie tego zestawienia.

Grupa została osobiście wybrana przez Steve'a Harrisa, by otwierać koncerty Iron Maiden w Europie w 2022 r. (w tej roli Niemców mogliśmy oglądać na PGE Narodowym w Warszawie), a w czerwcu 2023 r. zespół pojawi się w roli jednej z gwiazd Mystic Festival w Gdańsku.

