Eurowizja 2023 to już 67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii.

Nasz kraj w konkursie reprezentuje Blanka, która z piosenką "Solo" dotarła do wielkiego finału. Piosenkarka zmierzy się m.in. z Włochem Marco Mengonim.

Eurowizja 2023: Kim jest Marco Mengoni? Reprezentant Włoch zaśpiewa piosenkę "Due Vite"

Marco Mengoni urodził się 25 grudnia 1988 roku. Piosenkarz zyskał sławę w 2009 roku, po wygraniu trzeciego sezonu włoskiego talent show "X Factor". Od tego czasu sprzedał ponad 2,8 miliona płyt we Włoszech.

Wygrał Sanremo Music Festival w 2013 roku i ponownie w 2023 roku, tym samym reprezentując Włochy w Konkursie Piosenki Eurowizji odpowiednio w obu latach.

W tym roku do konkursu stanął z piosenką "Due vite", do której teledysk nakręcony został na plaży na Sardynii. Jak dotąd obejrzano go w serwisie YouTube około 58 milionów razy.

Clip Marco Mengoni Due Vite

"Jestem dumny, że ponownie będę reprezentować mój kraj i nie mogę doczekać się wyjazdu do Liverpoolu"

Artysta w 2013 roku wystąpił w konkursie z piosenką "L'essenziale" - reprezentant Włoch zajął wówczas 7. miejsce. Jak będzie teraz?

Jego piosenka jest jedną z najpopularniejszych piosenek w konkursie wg. serwisu Spotify, za to czytelnicy portalu dziennik-eurowizyjny.pl nazwali Mengoniego najprzystojniejszym uczestnikiem tegorocznej Eurowizji!