BBC zrobiło wywiad z sobowtórem Kaariji. Internet już sobie kpi!

Nie trzeba było długo czekać, by fani Eurowizji obśmiali całą sytuację w internecie. "Widziałem jak reporterzy BBC biegli za tym całkowicie przypadkowym człowiekiem, aby zrobić ten wywiad" - napisał jeden ze świadków zdarzenia. "To się dzieje, kiedy zamawiasz finalistę z Wish" - żartuje inny.

Tymczasem podczas wtorkowego półfinału prawdziwy Kaarija przeszedł do finału - reprezentuje on Finlandię z utworem "Cha Cha Cha".

