Australia na Eurowizji - dlaczego kraj spoza Europy występuje w konkursie?

Konkurs Piosenki Eurowizji to bardzo popularne wydarzenie nie tylko w Europie, ale również w Australii. Widowisko jest tam transmitowane od 1983 roku. W konkursie brały udział wyłącznie kraje zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców, zatem uczestnictwo Australii dla wielu osób jest zastanawiające. Dlaczego to państwo występuje na Eurowizji?

W 2014 roku, na zaproszenie Europejskiej Unii Nadawców, Australia wystąpiła gościnnie podczas konkursu Eurowizji w Kopenhadze. Wówczas australijska piosenkarka Jessica Mauboy miała okazję wykonać utwór "Sea of Flags".

Ówczesny Konkurs Piosenki Eurowizji w 2014 roku przyciągnął przed ekrany telewizorów mnóstwo Australijczyków. Z tego względu Australia została zaproszona do wzięcia udziału i bycia pełnoprawnym uczestnikiem konkursu w 2015 roku. Od tamtej pory kraj ten regularnie ma swoich reprezentantów w programie.

Australia odniosła największy sukces na Eurowizji w 2016 roku. Właśnie wtedy, podczas widowiska odbywającego się w Sztokholmie, wokalistka Dami Im zajęła drugie miejsce. Piosenkarka zaśpiewała "Sound of Silence".

Australia na Eurowizji w 2023 roku. Kim są reprezentanci, którzy wystąpią w tegorocznym konkursie?

W tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji odbywającym się w Liverpoolu weźmie udział zespół Voyager, który będzie reprezentować Australię. Grupa wykona utwór "Promise" - został on wydany 21 lutego 2023 roku. Niedługo po premierze piosenka zajęła 3 miejsce w notowaniach australijskiej listy przebojów.

Voyager powstał w Perth w 1999 roku. Zespół wykonuje muzykę z gatunku metalu i rocka progresywnego. Jego członkami są:

Daniel Estrin (wokal i instrumenty klawiszowe);

(wokal i instrumenty klawiszowe); Alex Canon (bas);

(bas); Ashley Doodkorte (perkusja);

(perkusja); Simone Dow (gitara);

(gitara); Scott Kay (gitara).

Pierwszy album, "Element V", grupa Voyager wydała w 2003 roku. Rockmani zostali ciepło przyjęci przez odbiorców, przez co ich kariera nabrała tempa. Muzycy zaczęli stawać się popularni nie tylko w Australii, ale również w Europie i USA.

Co ciekawe, zespół próbował swoich sił w eliminacjach do Eurowizji w 2022 roku. Wówczas ich utwór "Dreamer" zajął drugie miejsce, a Australię ostatecznie reprezentował Sheldon Riley z piosenką "Not the Same" (w finale artysta zajął 15. miejsce).

Czy zespół Voyager przebije sukces wokalistki Dami Im z 2016 roku? O tym telewidzowie przekonają się 13 maja podczas finału Konkursu Piosenki Eurowizji (o ile grupie uda się awansować w półfinale, który odbędzie się 11 maja o 21.00). Przypomnijmy, że Voyager będzie rywalizować o miano zwycięzcy Eurowizji między innymi z reprezentantką Polski Blanką, która wykona utwór "Solo".

Dodajmy, że 5 października Voyager zagra w VooDoo Club w Warszawie w ramach "Fearless In Love Tour". Ruszyła już przedsprzedaż biletów dla klientów Citi Handlowy i Ticketmaster. Ogólna sprzedaż rozpocznie się 12 maja.

