Eurowizja 2023: Blanka awansowała do finału! Tak cieszyła się z sukcesu

Eurowizja 2023 to już 67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii. Całości patronuje hasło "United by music" - "zjednoczeni przez muzykę".



Po czwartkowym półfinale poznaliśmy już komplet 26 finalistów. Do grona krajów tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy) oraz Ukrainy (zwycięzcy z 2022 r.), a także 10 uczestników pierwszego półfinału - Let 3 (Chorwacja), Pasha Perfeni (Mołdawia), Remo Forrer (Szwajcaria), Käärijä (Finlandia), Vesna (Czechy), Noa Kirel (Izrael), Mimicat (Portugalia), Loreen (Szwecja), Luke Black (Serbia) i Alessandra (Norwegia) - dołączyła kolejna dziesiątka.

Decyzją telewidzów awansowali (kolejność przypadkowa): Albina and Familja Kelmendi (Albania), Andrew Lambrou (Cypr), Alika (Estonia), Gustaph (Belgia), Teya and Selena (Austria), Monika Linkyte (Litwa), Blanka z utworem "Solo" (Polska), Voyager (Australia), Brunette (Armenia) i Joker Out (Słowenia).

"Oh my God! Jesteście wspaniali! Dziękuję kochani za całe wsparcie, kocham was! Let's go Poland!" - powiedziała na instagramowej relacji Blanka mieszając język angielski i polski.

Blanka na relacji na Instagramie cieszy się z awansu do finału Eurowizji 2023

Eurowizja 2023: Blanka z piosenką "Solo"

W składzie towarzyszącej wokalistce ekipie znaleźli się odpowiedzialna za choreografię tancerka Paulina Maciejewska (w tej roli zastąpiła Agustina Egurrolę, jednego z jurorów w preselekcjach), Maja Rolewska (związana niegdyś z Grupą Taneczną NEXT Tomasza Barańskiego), pochodzący z Portugalii Bruno Duarte (można go zobaczyć wśród tancerzy w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie) i Oliwier Kondrat (zagrał w teledysku "Rok tygrysa" Young Leosi ).



Największym faworytem do zwycięstwa Eurowizji w 2023 roku pozostaje Szwecja, którą reprezentuje wokalistka Loreen z piosenką "Tattoo". W stawce liczą się również m.in. Finlandia, Ukraina, Francja, Hiszpania, Izrael i Norwegia.