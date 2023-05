Barwną oprawą sceniczną, ekspresyjnym tańcem i wpadającym w ucho utworem "Solo" Polka porwała fanów Eurowizji. Choć na początku nikt nie dawał Blance zbyt dużych szans na finał, ona znacznie lepszym wokalem i pewniejszym występem utarła nosa krytykom. Jeszcze przed czwartkowym półfinałem brytyjska prasa wystawiła pozytywne recenzje reprezentantce naszego kraju. Brytyjski "The Guardian" umieścił utwór wśród 14 najciekawszych piosenek prezentowanych w konkursie.

"Z kapłankami folkowego horroru i punkowymi dyktatorami jadącymi na kosiarkach do trawy, tegoroczny konkurs ma zwyczajowe dziwactwa wśród wykonawców doskonałego popu" – stwierdził dziennikarz Ben Beaumont-Thomas oceniając utwór Polki. Zaś "Evening Standard" poświęcając Polce cały artykuł uznał, że piosenka zwyczajnie wpada w ucho.

Po czwartkowym występie Blanki podobnego zdania są sami słuchacze. Przyglądając się opiniom zamieszczonym na platformie YouTube, śmiało można powiedzieć, że utwór "Solo" cieszy się dużą popularnością. Nagranie jest najchętniej odtwarzanym występem drugiego półfinału na platformie - obejrzano je już milion razy. A i sam występ zbiera świetne recenzje. Blanka zaimponowała zarówno rodakom, jak i zagranicznej publice.

Wideo Blanka - Solo | Poland 🇵🇱 | Second Semi-Final | Eurovision 2023

"Chwytliwa piosenka, piękna wokalistka, całkiem dobry głos, świetny występ, do przodu dziewczyno. Wygraj i pokaż hejterom, że są przegrani! Gratulacje, dobra robota" - napisał jeden z komentujących. "To był mój ulubiony występ w drugim półfinale" - stwierdził komentujący z Finlandii. "Ta piosenka jest niezwykle popularna w Albanii, można ją usłyszeć w wielu kawiarniach, barach, to chwytliwy letni hit" - zapewniła kolejna komentująca osoba. Internauci zwrócili uwagę, że Blanka znacznie poprawiła swój wokal i wypadła bardzo dobrze na tle innych.

Eurowizja 2023: Blanka w finale konkursu

Mimo pozytywnych recenzji, reprezentantka Polski nie zalicza się do faworytów tegorocznego konkursu. Według notowań zamieszczonych na stronie Eurovision World, wciąż największe szanse na wygraną ma Szwecja, Polka zajmuje odległą 19. pozycję w wyścigu o zwycięstwo. Jednak niezależnie od wyniku finału utwór "polskiej Shakiry" zyskał grono fanów, dla których będzie jednym z hitów nadchodzącego lata.

Blanka wystąpi jako czwarta finalistka obok reprezentantów: Austrii, Portugalii, Szwajcarii, Serbii, Francji, Cypru, Hiszpanii, Szwecji, Albanii, Włoch, Estonii, Finlandii, Czech, Australii, Belgii, Armenii, Mołdawii, Ukrainy, Norwegii, Niemiec, Litwy, Izraela, Słowenii, Chorwacji i Wielkiej Brytanii.