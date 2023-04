Blanka nie ma szans na Eurowizji? Eksperci BBC bezlitośni!

Dziennikarze muzyczni BBC, którzy przygotowywali wspomniany ranking, delikatnie mówiąc nie są pod wrażeniem piosenki "Solo" . I nie wróżą naszej reprezentantce wielkiego sukcesu.

"Modelka Blanka Stajkow nie była najlepszą wokalistką w polskim procesie selekcji, będzie więc musiała popracować nad swoim występem przed Liverpoolem" - napisał dziennikarz muzyczny BBC, Mark Savage. Jego zdaniem piosenka naszej artystki ma wpadający w ucho refren, który... mógłby jednak znaleźć się co najwyżej na stronie B. winylowego singla szwedzkiej piosenkarki Zary Larsson .

W rankingu brytyjskiego publicznego nadawcy najwyżej oceniono piosenkę "Who The Hell Is Edgar?" austriackiej grupy Teya & Salena (pierwsza piątka), utwór "Mama SC!" chorwackiego zespołu Let 3 (finał), reprezentującego Finlandię piosenkarza Kääriję i jego "Cha Cha Cha" (pierwsza piątka), piosenkę "Aija" łotewskiej grupy Sudden Lights (finał), norweską wokalistkę Alessandrę i jej utwór "Queen Of Kings" (pierwsza piątka) oraz prezentowany przez hiszpańską piosenkarkę Blancę Palomę przebój "EAEA" (pierwsza trójka).

Jako potencjalne zwyciężczynie tegorocznego konkursu Eurowizji eksperci BBC wymieniają szwedzką wokalistkę Loreen , która zaśpiewa piosenkę "Tattoo" oraz francuską gwiazdę estrady La Zarrę i jej utwór "Evidemment".

Brytyjscy dziennikarze muzyczni surowo ocenili też propozycję swojej rodaczki. Ich zdaniem Mae Muller z piosenką "I Wrote A Song" zasługuje co najwyżej na siódme miejsce. Eksperci stwierdzili, że brytyjska kandydatka dobrze naśladuje Lady Gagę w refrenie, a do tego w jej utworze pojawia się modny obecnie gitarowy motyw flamenco. To jednak nie wystarczy, by powalczyć o zwycięstwo.

Dodajmy, że w niedzielę na stronach Interii będziecie mogli przeczytać nasz wywiad z Mae Muller.