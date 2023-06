"Disco Pod Gwiazdami" to zabawa w rytm największych muzycznych przebojów! Do Białegostoku przyjadą światowi giganci muzyki disco. Swój udział potwierdzili: Thomas Anders & Modern Talking, Minelli, Olivia Adams, Mikolas Josef, S.T.S.B Fka Fun Factory, ATC, rumuński zespół Akcent, Velvet, Loona, Ricchi e Poveri.

Białostocką publiczność oraz widzów Polsatu rozruszają też polscy artyści: Doda, Daria Marx, Skolim, Komodo, Oskar Cyms, Viki Gabor, Mezo & Liber oraz Kasia Wilk. Zapowiada się muzyczna uczta!

"Disco Pod Gwiazdami - Białystok 2023". Transmisja 23 czerwca w TV Polsat

Imprezę poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Maciek Rock oraz Hanna Żudziewicz i Tomasz Barański. Hanna i Tomasz to para znakomitych tancerzy, którzy jako jurorzy zaproszą też widzów do udziału w tanecznym konkursie.



"Artyści zaprezentują największe przeboje muzyki disco-dance, które stały się hitami muzyki dyskotekowej. Każdy z uczestników i telewidzów znajdzie coś dla siebie - od utworów Thomasa Andersa 'You’re my heart you’re my soul' czy Ricchi e Poveri 'Acapulco' po współczesne przeboje 'Paranoia' Darii Marx czy 'Wyglądasz idealnie' Skolima" - mówi Robert Klatt, producent "Disco Pod Gwiazdami".



"Disco Pod Gwiazdami - Białystok 2023" odbywa się na zaproszenie Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego. Organizatorami są: Telewizja Polsat, World Media i Województwo Podlaskie.

Koncert na żywo Polsat pokaże 23 czerwca od 20:05 do 22.00. Dodatkowe 44 minuty imprezy będzie można zobaczyć na kanałach: Super Polsat, Polo TV i Disco Polo Music.