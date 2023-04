Koncert z okazji 100-lecia Disneya zostanie wyemitowany w Telewizji Polsat w Poniedziałek Wielkanocny o godzinie 20. To wtedy największe polskie gwiazdy wykonają nieśmiertelne przeboje z hitowych produkcji. Na scenie pojawi się także m.in. Beata Kozidrak.

Piosenkarka nie ukrywa, że produkcje studia były dla niej ważne od najmłodszych lat, aż po dziś. - Pierwsze wspomnienie z animacjami Disneya przeżywałam jako dziewczynka w czasach komuny, kiedy te filmy pokazywały się zwykle w okresie świąt, czyli były taką magią, która jak na tamte czasy pojawiała się reglamentowana - wspomina liderka Bajmu w rozmowie z Interią. - Wtedy jako dzieci wiedzieliśmy, że zbliżają się święta, jakiś cudowny czas i te filmy dawały nam tę magię - opowiada.

Produkcje Disneya porównuje do łakoci, jakie dzieci mogły dostać od św. Mikołaja. - [Były] jak pomarańcze czy mandarynki, które nam podrzucano, dzięki temu myślę, że mieliśmy wiele wrażliwości jako dzieci. Disney w nas zbudował tę wrażliwość, magię, inny świat niż mieliśmy na co dzień.

Wideo Celine Dion & Peabo Bryson - Beauty And The Beast (HQ Official Music Video)

Beata Kozidrak o animacjach Disneya. "My dorośli też chcemy to przeżywać"

Disney ma w swoim katalogu różnorodne produkcje, które zdobyły na świecie tysiące nagród. I nawet te najstarsze produkcje nadal chętnie są oglądane przez najmłodszych. - To jest coś magicznego. Kiedy urodziła się moja pierwsza córka, oglądałam z nią filmy i śpiewałyśmy razem piosenki. Po 12 latach urodziła się druga córka i Disney był w naszym domu i również ona miała swoje ulubione filmy, a teraz oglądam Disneya ze swoimi wnukami. Więc Disney jest ze mną od dziecka, aż do wnuków i to jest cudowne. Widzę teraz, jak dzieciaki się zmieniają, wchodzą w ten świat i jaka to jest piękna magia i za to trzeba podziękować. Że ktoś taki zjawił się na świecie, żebyśmy ciągle odkrywali w sobie dziecko - tłumaczy fenomen filmów gwiazda.

Gwiazda uważa, że za całą magię i klimat tych ponadczasowych produkcji odpowiada zaangażowanie osób, które chciały dać innym od siebie coś wyjątkowego.

- Ktoś miał pomysł, albo ktoś nie miał dzieciństwa, albo chciał takie dzieciństwo pokazać innym. Że jest możliwe, by zapomnieć o trudnych sprawach, o świecie, który nas otacza poprzez takie piękne filmy i magię. My chcemy to przeżywać - my dorośli również. Ja wchodzę w te filmy, przenoszę się, zapominam i jestem razem z Disneyem i jego cudowną wizją, która jest cały czas aktualna i która się nie zmienia. To wielki profesjonalizm z każdej strony, co dostrzegam jako muzyk w aranżacjach, jakie to jest barwne piękne, te melodie. To jest po prostu perfekcyjne!

Na koniec naszej rozmowy Beata Kozidrak zaśpiewała fragment piosenki z filmu "Piękna i Bestia", którą będzie można usłyszeć w jej wykonaniu podczas koncertu, którego emisja w Poniedziałek Wielkanocny o 20 w Telewizji Polsat.