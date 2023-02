45 nominacji i jedna (do tej pory) nagroda. Film "Babylon" Damiena Chazelle'a podbił serca widzów i krytyków. Przenosimy się do Los Angeles lat 20. XX wieku i zaglądamy za kulisy filmowych produkcji oraz obficie zakrapianych alkoholem imprez.

Główne role grają tam Margot Robbie, Brad Pitt i Diego Calva.

Soundtrack do filmu "Babylon". "Nie chciałem tradycyjnego jazzu lat 20."

Od pierwszych scen w produkcji uwodzą nas również dźwięki, za które odpowiada Justin Hurwitz znany ze współpracy z Chazellem. To też zdobywca Oscara za najlepszą muzykę do filmu "La La Land".

- Ostatnią rzeczą na świecie, jaką chciałem zrobić przy tym filmie, było napisanie jazzu z lat 20. XX wieku. Damien naprawdę zbudował dziki, szalony, hedonistyczny świat. Zrozumiałem, że możemy stworzyć coś poszerzającego granice tego, co uważamy za muzykę lat 20. - mówi w jednym z wywiadów, cytowany przez Variety.

Dlatego Hurwitz czerpał inspirację z rock'n'rollowych riffów, nowoczesnego house'u, EDM.

- Chciałem dopasować się do energii, tej pewnej lekkomyślności, jakie niesie ze sobą "Babylon". Wyjących saksofonów oraz zawodzących trąbek zdecydowanie nie usłyszymy w muzyce lat 20.

Kompozytor pracował nad dźwiękami do produkcji trzy lata. - W filmie trwającym nieco ponad trzy godziny są ponad dwie oryginalnej muzyki - dodaje.

Wideo