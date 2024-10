Album "Rush Of Power" trafi na rynek 29 listopada nakładem rodzimej wytwórni From The Vaults. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu w trzech wariantach kolorystycznych oraz drogą elektroniczną.

Powstały w 2012 roku Steel Inferno , który na swojej oficjalnej stronie tytułuje się speedmetalową maszyną prosto z Kopenhagi, dał się lepiej poznać cztery lata później za sprawą debiutanckiej płyty "Aesthetics Of Decay" . W 2020 roku światło dzienne ujrzał "...And The Earth Stood Still" , drugi album formacji, a w 2022 roku jego następca - "Evil Reign" .

1. "The Abyss"

2. "Cut Down By The Chainsaw"

3. "Hunt The Rush"

4. "Power Games"

5. "Electrocuter"

6. "Cathedral Run"

7. "The Blitz"

8. "Attack"

9. "Coven In The Dark".