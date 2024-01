Do tej pory organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców Mystic Festival 2024 pojawią się Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard, Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Furia, Chelsea Wolfe, Ghostkid, Vio-lence, Body Count, Sodom, Crystal Lake, LIK, Enter Shikari, Dool, Cage Fight i Hanabie, Kreator, Fear Factory, 1000mods, Insomnium, Gutalax, Evil Invaders, DITZ, Ten56, Villagers Of Ioannina City, Textures, Dödsrit, Massive Wagons, Party Cannon, Gaupa, Skálmöld, Witching, Dvne, Vltimas, Manbryne, Sznur, owls woods graves, Embrional, HellFuck, Schizma, Zamilska, WAVS i Ampacity.



Poznaliśmy również trzech headlinerów - to brytyjska grupa Bring Me The Horizon, Machine Head z USA (z polskim gitarzystą Wacławem "Voggiem" Kiełtyką, liderem Decapitated) oraz jedna z ikon thrash metalu - Megadeth.

Mystic Festival 2024 z nowymi ogłoszeniami. Kto zagra?

Teraz poznaliśmy kolejne osiem zespołów. "Mamy w tym gronie zespoły kultowe i fantastycznych debiutantów, dopiero zaczynających pisać swoją historię" - czytamy.

"To będą cztery bardzo intensywne dni" - dodają organizatorzy Mystic Festival.

W Stoczni Gdańskiej pojawią się Crowbar (amerykańska legenda sludge metalu), Blasphemy (działająca od 1984 r. gwiazda black/death metalu z Kanady), Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs (stoner metal z Wielkiej Brytanii), Twin Temple ("satanistyczny doo-wop" z USA), Wargasm (brytyjski duet łączący electro z nu metalem), Scowl (hardcore punk z USA), Múr (Islandczycy łączą post rock, shoegaze, doom i sludge) i Nakkeknaekker (death metal z Danii).

Mystic Festival 2024 - co już wiemy?

Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. To dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Tylko do 16 stycznia do godz. 18 dostępne są czterodniowe karnety Early Bird.