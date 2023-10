W marcu Yves Tumor wydał swój najbardziej dojrzały i długo wyczekiwany album "Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume". Album wyznacza nowe artystyczne wyżyny tego projektu w niesamowitej redefinicji muzyki pop. Jest to, jak dotąd, najbardziej intymna i osobista odsłona Yvesa Tumora.

"Praise A Lord".... został wyprodukowany przez Noah Goldsteina (Frank Ocean, Rosalía, Drake, Rihanna,Bon Iver) i zmiksowany przez Alana Mouldera (My Bloody Valentine, Nine Inch Nails). To nadało albumowi charakterystyczne brzmienie, które stanowi połączenie poprzednich dokonań Yvesa. Nieograniczona wrażliwość estetyczna albumu jest wzmocniona przez nieoceniony wkład długoletnich współpracowników: Chrisa Greatti (Yungblud, WILLOW), Yvesa Rothmana (Girlpool, Amaarae) i Rhysa Hastingsa, łącząc "powściągliwość i chaos w uduchowioną klarowność".

Wydawnictwo stanowi kontynuację uznanej EP-ki "The Asymptotical World" z 2021 roku, z której krytycy wyróżnili przede wszystkim utwór "Jackie". "Crushed Velvet" znalazł się w zestawieniu Best of Spotify's Indie na 2021 rok oraz w zestawieniu najlepszych piosenek roku magazynu "Vogue". Poprzedni album "Heaven ToA Tortured Mind" z 2020 roku również przyniósł lawinę pochwał ze strony krytyków, w tym wyróżnienia na koniec roku od "New York Times".

Wideo Yves Tumor - Purified By the Fire (Official Audio)

Yves Tumor szybko stał się ulubieńcem publiczności, występując na wielu prestiżowych festiwalach muzycznych, otwierając koncerty Florence + the Machine oraz supportując Nine Inch Nails w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Dynamiczne występy na żywo w wyprzedanych salach w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii i Europie spotkały się z uznaniem krytyków i fanów. W Polsce pojawi się 9 listopada w warszawskim klubie Progresja.