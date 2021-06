W tym roku OFF Festival zastąpi OFF Country Club. Kto wystąpi w Katowicach?

Quebonafide, Artur Rojek, Brodka, Smolik, Król oraz Mitch & Mitch to artyści, którzy wystąpią w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach w ramach OFF Country Club. Koncerty odbędą się w dniach 6 - 8 sierpnia.

Artur Rojek będzie jedną z gwiazd OFF Country Club /materiały prasowe

"Na OFF Festival taki, jaki wszyscy znamy i kochamy, przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku. Są jednak ludzie - na przykład my! - którzy nie wyobrażają sobie pierwszego weekendu sierpnia bez muzyki, spacerów w Dolinie Trzech Stawów i spotkań z przyjaciółmi. Wychodzimy tym potrzebom naprzeciw, zapraszając was już dziś na cykl koncertów OFF Country Club" - czytany w zapowiedzi organizatorów.

Poniżej znajdziecie program tegorocznego OFF Country Club, który odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia. Każdy dzień OFF Country Club jest osobno biletowany. Bilet jednodniowy kosztuje 109 zł -ich pula jest ograniczona.

6 sierpnia 2021 r. - Mitch & Mitch (19:00) oraz Artur Rojek (21:30)

7 sierpnia 2021 r. - Król (19:00) oraz Brodka (21:30)

8 sierpnia 2021 r. - Smolik (19:00) oraz Quebonafide (21:30).

Przypomnijmy, że ze względu na wciąż niepewną sytuację pandemiczną w Polsce, OFF Festival został przełożony ponownie. Wydarzenia odbędzie się w dniach 5 - 7 sierpnia 2022 roku. Karnety z roku 2020 i 2021 zachowują ważność.



