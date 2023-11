Tak Brzmi Miasto 2023: wiemy, kto zagra na showcase'ie. Jest w czym wybierać!

W tym roku tematem przewodnim konferencji jest kariera. Jak zbudować dobrą, zrównoważoną i długotrwałą karierę? Jak rozpocząć przygodę z branżą muzyczną i jaką rolę w niej dla siebie wybrać? Jak zabezpieczyć się przed nieprzewidywalnym? Co sprawia, że można odnieść sukces i jakie kroki trzeba wykonać, żeby go osiągnąć? - odpowiedzi na te pytania znajdziemy podczas wykładów, dyskusji i warsztatów.

Zdecydowano się również na zmianę festiwalowej siedziby - podczas tej edycji konferencja odbędzie się w Pałacu Potockich na krakowskim Rynku.



Teraz dowiedzieliśmy się, kto zagra podczas tegorocznego showcase'u. "Mówimy to co roku, ale tym razem bez cienia kurtuazji - tegoroczny open call naprawdę przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania! Otrzymaliśmy mnóstwo zgłoszeń, z czego wielkość prezentowała twórczość na naprawdę wysokim poziomie - duma! Wybór nie był prosty, ale niezmiernie się cieszymy, że w końcu możemy przedstawić zespoły i artystów, którzy swoimi koncertami uświetnią tegoroczną, jubileuszową edycję konferencji i festiwalu Tak Brzmi Miasto" - piszą organizatorzy. Tak ich przedstawiają:

Izdeb

Paweł Izdebski aka izdeb proponuje deszczowe harmonie łączące w sobie akustyczny ambient i przytłaczający przester gitary. Solowy akt, w którym niepokój łączy się z nadzieją, tworząc przestrzeń do szukania swojej prawdy. To piosenki, które przypominają o tym, że na każde nierozwiązane historie czekają szczęśliwe zakończenia.

Clip Paweł Izdebski Lepiej Ci na zdjęciach

Sad Smiles

Podopieczni Borówka Music, więc wiadomo, że to dobre granie! Lista wygranych konkursów i festiwali oraz liczba zagranych koncertów tych młodziaków imponuje! A najbardziej na oklaski zasługuje sama muzyka, zwłaszcza w wersji na żywo. Jeżeli ktoś twierdzi, że młodzież teraz nie gra dobrego rocka, to zapraszamy na Tak Brzmi Miasto, żeby przekonał się, w jakim jest błędzie!

Wideo Świat doskonały

Francis Tuan

Jego muzyka jest jak pierogi z farszem do sajgonek - niby znasz poszczególne składniki, ale kiedy zjesz je razem, smakują zupełnie inaczej. Współczesna alternatywa, indie pop, a nawet typowo polski rock współgrają tu z orientalnym instrumentarium i brudnymi, gitarowymi brzmieniami. Pozornie odległe od siebie style łączy tekst, poruszający zazwyczaj aktualną tematykę. Francis określa siebie jako "Samiec omega" i taki jest tytuł jego najnowszej płyty. Płyty, dodajmy, która zebrała szereg entuzjastycznych recenzji, ale na żywo jest i tak lepiej. Wiemy, widzieliśmy nie raz, co i wam szczerze polecamy.

Clip Francis Tuan Samiec omega

Szklane Oczy

Ania, Aga i Justyna - wokal z gitarą, bas i perkusja. Grają rocka inspirowanego polskim punkiem, poezją romantyczną i psychodelią. Lubią koncertować i dużo koncertują - dziewczyny zagrały między innymi podczas festiwali Open'er, Soundrive, Ars Cameralis, Enea Spring Break, Stacja Wolimierz, grały też w Hipnozie, w P23, na katowickim rynku, na 50. urodzinach Spodka, na Dniach Chorzowa z Luxtopedą i Dżemem w czynnej elektrowni, w zoo, w porcie, w więzieniu (dla osadzonych). Grały też w Niemczech (Berlin), w Czechach (Ostrawa, Brno, Czeski Cieszyn) oraz we Francji (Roubaix). Nie grały jeszcze u nas, więc odrabiamy tę lekcję, lepiej późno niż wcale.

Clip Szklane Oczy Łzy

Ziela

Julita "Ziela" Zielińska ma za sobą między innymi Open'era, ale nas oczarowała intymnością swojego wokalu i melodiami, które będziecie nucić co najmniej kilka tygodni po jej koncercie. Cieszymy się zatem, że trafi i do nas, z dużym składem poruszającym się gdzieś pomiędzy indie popem, soulem, elektroniką a jazzem, ale jest w tym też trochę easy listeningu. Tekstowo, i to już jej słowa: "polemikę z sinusoidalnym przebiegiem linii życia określają w prostych, a jednocześnie niebanalnych szlagwortach - raz wersal, raz wersalka, goździki i gwoździe, rózgi i różdżki". No i super! U nas "piegi" na repeacie od dawna!

Clip Ziela Fajki

Franek Warzywa & Młody Budda

Jedzenie warzyw, chodzenie do szkoły, życie pozaziemskie i zdrowy styl życia. Franek Warzywa śpiewa, Młody Budda robi muzyczkę. Razem tworzą duet, który nie zamyka się w obrębie jednego gatunku. Hip-hop, post punk, techno: każdy znajdzie coś dla siebie pod warunkiem, że jest entuzjastą dobrej zabawy, bo jej nigdy nie brakuje. Szkoły już pokończyliśmy, ale warzywami i zdrowym stylem życia (nawet pozaziemskiego) się jaramy, więc cieszymy się, że u nas zagrają. Zwłaszcza że wystąpią w trio, a wiadomo, że zespół z żywym perkusistą od razu jest lepszy!

Clip Franek Warzywa & Mlody Budda Szkoła

mona polaski

"Niezły bajzel" - tak sobie byśmy pomyśleli, gdyby ktoś nam powiedział, że łączy nową falę, post punk, synthwave, alternatywne disco, indie i bigbeat. Okazuje się jednak, że mona polaski tak właśnie gra i wszystkie wymienione składniki u nich słychać, a na wierzchu tego wszystkiego mamy ciekawe, niebanalne teksty, charyzmę i sporo energii, więc jesteśmy pewni, że ich koncert pogodzi różowowłosą piętnastolatkę i czterdziestolatka w katanie z logiem Obituary. Buńczuczne stwierdzenie? Sami sprawdźcie!

Clip mona polaski Przystanek Alaska

Swayzee

Zespół rozpoczął swoją działalność w 2021 roku i szybko zdobył uznanie szerokiej publiczności. Muzycy zawdzięczają świetny odbiór niezwykłej autentyczności i szybkim, żywiołowym utworom do tańca, które uderzają w nos jak cios karate. Swayzee łączy publiczność na co dzień słuchającą zupełnie różnych gatunków muzycznych, ponieważ w ich performansie chodzi o zabawę i interakcję.

Wideo SWAYZEE - Living Dead (live) Chmury, Warsaw 2021

Swiernalis

Można by się obruszać, że na showcase nie powinno być miejsca dla artysty, który debiutował siedem lat temu. Prawda jest jednak taka, że Swiernalis, od czasu wydanej w Kayaxie "Draumy", co najmniej kilkukrotnie wymyślał się na nowo, za każdym razem zaskakując i pokazując, że ma wiele twarzy, wszystkie trochę mroczne i szalone. Lubimy artystów niewygodnych i niepasujących do reszty, chodzących swoimi ścieżkami, nawet jeżeli niektóre z nich prowadzą donikąd. Aktualnie twierdzi, że gra coś w granicach alternatywnego rocka, popu i elektroniki, ale sami jesteśmy ciekawi, czym zaskoczy nas podczas TBM.

Clip Swiernalis 0048

USO 9001

USO 9001 ma na koncie koncerty w Czechach, Austrii, Węgrzech czy Chowarcji, tytuł Olśnienia "Gazety Wyborczej" (po koncercie na poznańskim NextFest), najlepszy debiut historii Festiwalu Jazz Jantar, nominację do nagrody MOSKITY K-MAG'u dla młodych artystów oraz do nagrody SANKI "Gazety Wyborczej". Nazwę wyjaśniają jako grę słów, a muzykę jako grę gatunków: mamy tu off-jazz, hip-hop i gęste bity grane na bębnach, gitarowe piosenki i punk rock. Niby trio a hałasu robią za dwudziestu. I to jakiego!

Wideo USO 9001 - Wafloza (360 LIVE VERSION) [UKM 116] #GeneracjaJAZZ

.WAVS

Usilnie staramy się nie powtarzać artystów na Tak Brzmi Miasto, ale wszelkie nasze starania poległy w nierównej walce z głosami ekspertów i ekspertek zmiecionych falą nowej muzyki krakowskiego kwartetu .WAVS. No dobra, wcale ten nasz opór nie był tak wielki - wiemy, co panowie potrafią na żywo, więc bardzo się cieszymy, że ponownie u nas zagrają. Tym bardziej że polskojęzyczne numery to jednak u nich nowość. Ciekawi jesteśmy czy i tę sól publiczność poczuje.

Wideo .WAVS - Bez Ciebie (Official Video)

Dodatkowo koncertową gwiazdą i jubileuszową niespodzianką tegorocznej, 10. edycji Tak Brzmi Miasto będzie zapowiadany już koncert Darii ze Śląska - absolwentki programu edukacyjnego Inkubator. Wszystkie koncerty odbędą się w sobotę, 18 listopada, w trzech krakowskich klubach: Poczta Główna, RE oraz Tu i Ówdzie.