Jak pisaliśmy na stronach naszego serwisu w styczniu, jedną z gwiazd XV edycji festiwalu, który odbędzie się w dniach 5-7 września na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim, będzie Overkill - żywa legenda thrash metalu z Nowego Jorku. Do składu Summer Dying Loud 2024 dołączyli także progresywni, awangardowi blackmetalowcy z norweskiego Borknagar, oraz dwie polskie grupy: bydgoska Schizma, czyli pionierzy krajowej sceny hardcore'owej, i noise / punkrockowy Zespół Sztylety z Gdańska.

Kto jeszcze zagra na Summer Dying Loud? Nowe ogłoszenia

Wśród czterech nowych ogłoszeń odnajdujemy cieszącą się niesłabnącą popularnością w naszym kraju, portugalską formację Moonspell oraz Irlandczyków z Primordial, których inkrustowany celtyckim folklorem black metalu znajduje od lat oddanych wyznawców.

Pęczniejący skład Summer Dying Loud 2024 uzupełniły także włoski Ufomammut z pogranicza psychodelicznego sludge, stoner i doom metalu, oraz weterani death / thrashu ze szwajcarskiej grupy Messiah, których nowa płyta "Christus Hypercubus" ujrzy światło dzienne 1 marca.



Trzydniowy karnet na Summer Dying Loud 2024 dostępny jest w cenie 307 zł (360 zł z miejscem na polu namiotowym). Cena jednodniowego biletu wynosi 169 zł. Najniższa aktualnie cena karnetów obowiązuje do 14 lutego.



Teledysk do tytułowego utworu z wydanego w 2023 roku albumu "How It Ends" Primordial możecie zobaczyć poniżej: