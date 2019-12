Steve Hackett: Dwa koncerty w Polsce z muzyką Genesis w 2020 r. [DATY, MIEJSCE, BILETY]

W październiku 2020 r. do Polski powróci Steve Hackett w ramach trasy "Genesis Revisited Tour 2020".

Podczas 2,5-godzinnych koncertów Steve Hackett będzie prezentował w całości materiał z koncertowego albumu "Seconds Out" Genesis.

Występy odbędą się w Warszawie (Progresja, 3 października 2020 r.) i Wrocławiu (Narodowe Forum Muzyki, 4 października 2020 r.).

W programie znajdą się też kompozycje z solowej kariery gitarzysty. Przypomnijmy, że na początku tego roku ukazał się jego kolejny album "At the Edge of Light".



Przypomnijmy, że Steve Hackett był gitarzystą Genesis w latach 1970-77 - z tą grupą nagrał osiem płyt, w tym koncertową "Genesis Live" (1973 r.). Różnice w wizji muzycznej doprowadziły do jego odejścia w 1977 roku, po trasie promującej wydawnictwo "Wind And Wuthering".

Bilety trafią do sprzedaży w poniedziałek 30 grudnia o godz. 10.

Ceny biletów:



Warszawa - 199 zł (miejsca stojące)

Wrocław - od 169 zł do 299 zł (miejsca siedzące).

Steve Hackett współtworzył supergrupę GTR, założoną ze Steve'em Howe'em z Yes.



Współpracował też z takimi wykonawcami, jak m.in. Paul Carrack, Bonnie Tyler, John Wetton i Brian May, który przyznał, że rozpoczynając muzyczną karierę, szukał inspiracji w grze Steve'a.

Kolejnym przedsięwzięciem muzyka był przebojowy album "Genesis Revisited", po czym cofnął się jeszcze bardziej do swoich muzycznych korzeni, nagrywając "Blues With A Feeling".



W październiku 2012 r. wydał drugą część "Genesis Revisited", a dwie trasy promujące to wydawnictwo - w 2013 i 2014 roku - cieszyły się ogromnym zainteresowaniem fanów. W programie koncertów oprócz utworów Genesis znalazły się także solowe kompozycje Steve'a.



Zaplanowana na 2019 rok trasa "Selling England By The Pound" zbiegła się z 40. rocznicą premiery trzeciego solowego albumu Steve'a, "Spectral Mornings". Hackett wystąpił wówczas w Krakowie i Poznaniu.

Wideo