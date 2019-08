Stanisław Soyka rusza w trasę koncertową "Muzyka i słowa"

W poniedziałek (2 września) Stanisław Soyka rusza w trasę promującą płytę "Muzyka i słowa". To jego w pełni autorski album po 15 latach.

Stanisław Soyka rusza w trasę koncertową

Płyta "Muzyka i słowa" to pierwsza tak osobista artystyczna wypowiedź Stanisława Soyki od piętnastu lat. Stanisław Soyka muzycznie określa nowy album jako folk z przymrużeniem oka, ale - jak dodaje: Można na nim usłyszeć późne lata 70., rhythm & bluesa, wpływy reggae, a także po prostu - ballady.

Clip Stanisław Soyka Ławeczka-Bajeczka

"Chciałem pokazać piękno świata - świata przedstawionego tak po prostu, przez dzisiejszego mnie. Zależało mi na tym, by ta muzyka mogła przytulać, dawać przestrzeń i oddech. A także - by te piosenki były dostępne dla każdego, kto lubi śpiewać. A w tych tekstach, mam wrażenie, że jest normalnie; tam jestem dzisiejszy ja i - gdy będziecie Państwo jej słuchać - będzie mi miło móc tam Państwa spotkać. I - być może - usiąść wspólnie na muzycznej 'Ławeczce'" - opowiada Stanisław Soyka.

Autor takich przebojów jak "Tolerancja" czy "Cud niepamięci" już jesienią odwiedzi największe polskie miasta, by podzielić się ze słuchaczami swoimi najnowszymi kompozycjami.



Wideo Stanisław Soyka - Tolerancja (Na miły Bóg) - LIVE

Na nowej płycie znalazły się utwory takie jak "Polonez" czy "Tango", w których odnajdziemy cała amplitudę uczuć: miłość, zazdrość, ciepło, zimno, gorąco. Jest też pieśń o miłości do Warszawy "Lubię wracać do Warszawy", a także kompozycja szczególna, niewysłany list dojrzałego sześćdziesięcioletniego "chłopaka" do swych rodziców: "Mamulu, Tatulu".

Oto szczegóły trasy koncertowej Stanisława Soyki:



2.09 - Poznań / Teatr Wielki

8.10 - Rzeszów / Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego

27.10 - Bydgoszcz / Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego

4.11 - Gorzów Wielkopolski / Filharmonia Gorzowska

5.11 - Szczecin / Filharmonia im. M. Karłowicza

6.11 - Gdańsk / Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina

16.11 - Lublin / Filharmonia im. H. Wieniawskiego

16.12 - Kraków / Opera Krakowska

17.12 - Łódź / Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina

6.01.2020 - Warszawa / Teatr Muzyczny Roma

7.01.2020 - Katowice / Katowice Miasto Ogrodów

30.01.2020 - Wrocław / Narodowe Forum Muzyki.

Uwaga! Zakup biletów poza autoryzowanymi punktami sprzedaży (Facebook, aukcje internetowe itp.) stwarza ryzyko zakupu biletów nieoryginalnych lub nieważnych, które nie umożliwią wejścia na koncert.