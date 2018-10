Shakin' Stevens powraca do Polski na dwa koncerty [DATY, MIEJSCE, BILETY]

Pamiętany z przeboju "Cry Just a Little Bit" walijski wokalista Shakin' Stevens powróci do Polski pod koniec lutego 2019 r. W ramach trasy "Greatest Hits - And More" zaśpiewa we Wrocławiu i Warszawie.

Shakin' Stevens powraca do Polski /Jules Annan/Photoshot/Retna/Avalon.red/ / Reporter

Koncerty odbędą się 25 lutego 2019 r. we Wrocławiu (Hala Orbita) i 26 lutego 2019 r. w Warszawie (Torwar).

"Przygotowując się do tej trasy przejrzałem całą moją dyskografię, przekonując się, jaką mnogość muzycznych stylów obejmuje moja solowa kariera. Od country rocka po cajun, od klasycznego rocka po muzykę latino, od bluesa po americanę. Z wielką przyjemnością powróciłem do 'perełek' z mojego repertuaru, tak uwielbianych przez fanów. Oczywiście zagram trochę hitów, ale też piosenki, których nie wykonywałem od wielu lat. Będą również niespodzianki! Włączyłem do programu kilka dobrze znanych utworów artystów, których podziwiam, a także trochę nowych piosenek. Już nie mogę doczekać się powrotu na scenę!" - mówi Shakin' Stevens.

65 lat Shakin' Stevensa: Ależ on się trzyma! 1 12 4 marca 1948 roku w Walii urodził się Michael Barratt, który w historii muzyki popularnej zapisał się jako Shakin' Stevens Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images/Flash Press Media 12

"Lata 60. należały do The Beatles, lata 70. do Eltona Johna a lata 80. do Shaky Stevensa" - tak o walijskim wokaliście pisała Księga Rekordów Guinnessa.

Jako jedna z nielicznych gwiazd z Zachodu, Stevens występował w Polsce już w latach 80., a o jego koncertach z tamtych lat do dziś krążą legendy - np. ta o wizycie w 1985 r., kiedy jego koncert w poznańskiej Arenie spowodował wyłączenie prądu w paru okolicznych dzielnicach.

Urodzony w Cardiff w Południowej Walii, Shakin' Stevens, wokalista i autor tekstów, znany także jako Shaky, założył swój pierwszy zespół w wieku 15 lat.



Największą popularnością cieszył się na początku lat 80., kiedy to umieścił płyty "This Ole House", "Shaky" i "Give Me Your Heart Tonight" w pierwszej trójce brytyjskiej listy przebojów.

Bilety na koncerty w Polsce trafią do sprzedaży w najbliższy piątek, 26 października.