Scorpions na dwóch koncertach w Polsce w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Sprawa zakończenia kariery pojawiła się w 2010 r. Wówczas ekipa z Hanoweru ogłosiła, że płyta "Sting In The Tail" będzie ostatnią w ich bogatym dorobku, a w 2012 roku, po światowej trasie koncertowej, weterani hard rocka mieli odłożyć instrumenty na bok.

Szybko okazało się, że pożegnalne koncerty wcale nie będą ostatnie, wreszcie pojawił się temat jubileuszu 50-lecia.



- Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na koncerty, to ono nadal jest ogromne, ludzie na całym świecie kupują bilety, przychodzą i świetnie się bawią - mówił Interii basista Paweł Mąciwoda.

Właśnie ogłoszono kolejne dwa występy w naszym kraju. Koncerty odbędą się 21 lipca 2019 r. w Arenie Gliwice i 23 lipca 2019 r. w Ergo Arenie na pograniczu Gdańska i Sopotu.

Trzy ostatnie halowe koncerty w Polsce: 29 lipca 2018 roku - Atlas Arena w Łodzi, 1 grudnia 2017 roku - Ergo Arena Gdańsk/Sopot, a także 4 marca 2016 roku - Tauron Arena w Krakowie były wyprzedane.

"'Big City Nights', 'You and I', 'Still Loving You', 'Rock You Like a Hurricane' oraz 'When the Smoke Is Going Down' pobudzą lepiej niż najmocniejsza, gorąca kawa! Dwa koncerty w Polsce są najlepszym pretekstem, by wyciągnąć z szafy skórę i jeszcze raz zabawić się tak, jak w młodzieńczych latach! Bo tak na marginesie... nie uczestniczyć w koncercie Scorpionsów, to po prostu wstyd" - mówi Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM, która zorganizuje występy niemieckiej grupy w Polsce.

Bilety do sprzedaży ogólnej trafią w piątek, 21 grudnia o godzinie 10:00.

