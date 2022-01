ROCK&LOVE Festival 2022: ruszył nabór dla zespołów

Jak sama nazwa wskazuje, festiwal propaguje dobrą muzykę gitarową i jej pochodne. Na przestrzeni poprzednich edycji można było usłyszeć wielu różnych artystów. Warunek był jeden - miłość do rock’n’rollowego szaleństwa.



"Nie zamykamy się, nie szufladkujemy. Jesteśmy odważni w wyborach, jednocześnie już wiemy, że nasze wybory są trafne. W tym roku będzie tak samo" - mówi główny organizator, Mariusz Zając.

"Nie patrzymy na staż zespołu, ilość zagranych koncertów. Jeśli usłyszymy to 'coś', nie zawahamy się zaprosić takiego zespołu" - dodaje.

A w jaki sposób się zgłosić? To bardzo proste. Organizatorzy na kanale YT umieścili specjalny film, w którym jest wyjaśnione jak to zrobić. Wystarczy wypełnić formularz i czekać na werdykt. Zapisy trwają tylko do 15 kwietnia.