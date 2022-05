"Jej zaproszenie na Rawę Blues pewnie będzie zaskoczeniem dla wiernej publiczności Festiwalu, ale proszę zauważyć, że Macy Gray to artystka, które ostatnio często występuje na jazzowych festiwalach. No i jej styl śpiewania ma wiele bluesowych cech. Chcemy poszerzyć ofertę muzyczną Festiwalu, otworzyć się na nieco inną publiczność, wyjść trochę poza ortodoksyjnych fanów bluesa" - mówi Irek Dudek, twórca i dyrektor RBF.

Debiut płyty Macy Gray - wokalistki o charakterystycznej, zachrypniętej barwie głosu - "On How Life Is" pokrył się trzykrotną platyną w USA oraz poczwórną w Wielkiej Brytanii. Przyniósł też kilka światowych hitów z "I Try" na czele (klip do tego utworu ma 63 miliony wyświetleń na YouTube), za który artystka otrzymała nagrodę Grammy. Później wokalistka była jeszcze pięciokrotnie nominowana do tego wyróżnienia.

Dyskografia pochodzącej z Ohio wokalistki liczy dziesięć albumów studyjnych, jeden koncertowy i trzy kompilacje. Oprócz autorskich nagrań, wydała płytę "Covered", na której przedstawiła własne interpretacje utworów tak różnych artystów jak: Eurythmics i Metallica.

"Na koncertach śpiewa się bardziej sercem, oddaje nastrój. Oczywiście jest też presja, bo nie ma powtórek i trzeba dać z siebie wszystko. Na szczęście mnie obecność publiczności pozytywnie dopinguje, czasem wybieram sobie jedną osobę na widowni i śpiewam dla niej. Na pewno jestem w stanie więcej wydobyć z siebie na żywo" - mówiła Macy w jednym z wywiadów.

Macy Gray (a właściwie Natalie Renee McIntyre) może pochwalić się również całkiem pokaźną filmografią - występowała w większych i mniejszych rolach zarówno na dużym, jak i telewizyjnym ekranie. Pojawiła się chociażby u boku Denzela Washingtona i Ethana Hawke w "Training Day", jednej z części przygód Spider-Mana oraz parodii horrorów "Straszny film 3". Nagrała także piosenkę do drugiej części popularnej komedii sensacyjnej "Godziny szczytu".

Do grona wielbicieli jej talentu należą również artyści, tacy jak John Frusciante, Erykah Badu, Gang Starr, Mos Def i Pharoah Monche, którzy mieli przyjemność z nią współpracować.

Dodajmy, że Macy Gray była jedną z jurorek zakończonego właśnie American Song Contest.



Wcześniej ogłoszono, że podczas tegorocznej edycji Rawy wystąpią Eric Gales, Mike Zito oraz Irek Dudek Big Band. Bilety na Festiwal trafią do sprzedaży 15 maja. Kolejne ogłoszenia wykonawców już wkrótce.

Rawa Blues Festival to najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie odbywający się "in-door" (pod dachem). Laureat prestiżowej nagrody "Keeping The Blues Alive 2012" w kategorii Festiwal Międzynarodowy, przyznanej przez amerykańską The Blues Foundation.

W ostatnich latach, oprócz Spodka, Rawa Blues gościła w nowoczesnej Sali Koncertowej NOSPR, gdzie odbyły się niezapomniane koncerty takich artystów jak Keb' Mo, Rick Estrin & The Nightcats, Eden Brent czy dwukrotnie Irka Dudka w odsłonach z orkiestrą symfoniczną NOSPR-u oraz z własnym Big Bandem.



Podczas 40 edycji festiwalu, na festiwalowych scenach wystąpiła czołówka bluesowych artystów z kraju jak i zza granicy, m.in. Junior Wells, Koko Taylor, Keb' Mo, Robert Cray, JJ Grey & Mofro, James Blood Ulmer & Vernon Reid, Otis Taylor, Eric Sardinas czy Blind Boys of Alabama.