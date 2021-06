Pol'And'Rock Festival 2021: Dubioza Kolektiv pierwszą zagraniczną gwiazdą

Pochodząca z Bośni i Hercegowiny grupa Dubioza Kolektiv to pierwsza zagraniczna gwiazda tegorocznej edycji Pol'And'Rock Festival (29-31 lipca, Lotnisko Makowice - Płoty).

Dubioza Kolektiv zagra po raz trzeci na imprezie Jurka Owsiaka /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W ub.r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.

W tym roku trwały przygotowania do Pol'and'Rock Festival ponownie w wersji plenerowej w Kostrzynie, jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że organizatorzy ponownie musieli zmienić plany.

Nową lokalizacją jest Lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. Daty pozostają bez zmian - 29-31 lipca.

Festiwal przyjmie formę hybrydową - dostępny będzie zarówno dla publiki obecnej na miejscu (organizatorzy przyjmą 20 tys. osób), jak i dla widzów śledzących jego przebieg w internecie. Wydarzenie zorganizowane zostanie z najwyższą dbałością o zdrowie uczestników, co wiąże się nie tylko z testowaniem na COVID-19 wszystkich obecnych na miejscu, ale również m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem terenu i zmianą lokalizacji.

W formie stacjonarnej uczestniczyć będą mogli posiadacze zdobytych wcześniej specjalnych wejściówek, którzy będą partycypować w kosztach organizacji zabezpieczenia COVID-19. Tradycyjnie koszty organizacji festiwalu pokryją sponsorzy wydarzenia.

Wejściówki - w cenie 49 zł (taka sama cena obowiązuje, bez względu na to, na ile dni chce się przyjechać na festiwal - maksymalnie od wtorku do niedzieli) - pojawią się po raz pierwszy w historii imprezy. Jedna osoba zakupić może do 4 wejściówek, dodatkowo bezpłatnie dystrybuowane będą wejściówki na samochód, camper i przyczepę.

Środki uzyskane ze sprzedaży wejściówek przeznaczone zostaną na zabezpieczenie uczestników w związku z pandemią - pokrycie kosztów maseczek, płynów do dezynfekcji oraz tzw. szybkich testów w kierunku koronawirusa, które przeprowadzane będą mieć wszyscy wkraczający na wydarzenia, bez względu na stopień zaszczepienia.

Grupa Dubioza Kolektiv powstała w 2003 roku, ich debiutancki album wydany rok później, we współpracy z legendarnym śpiewakiem reggae Benjaminem Zaphanajah i przy wsparciu muzyków z formacji Fun-Da-mental, zapowiadał nową jakość na rynku muzycznym.

Brano Jakubović, Vedran Mujagić, Almir Hasanbegović i Adis Zvekić stworzyli kapelę nietuzinkową, bo nietypowe były też okoliczności w których grupa powstała. Kapela Dubioza Kolektiv narodziła się w miejscu bez rozwiniętego przemysłu muzycznego, bez żywiołowej sceny koncertowej i bez możliwości pełnej ekspresji twórczej i politycznej. Czasy w których powstał zespół również nie należały do najłatwiejszych - właśnie wtedy cały region próbował podnieść się z moralnej zapaści i wyjść z ekonomicznej stagnacji.

Twórczość grupy to mieszanka stylów: reggae, ska, funk czy punk, z dubstepowymi wstawkami w otoczeniu nowoczesnej elektroniki. Ich żywiołowe koncerty pozostają na długo w pamięci, o czy mogli się przekonać m.in. uczestnicy Przystanku Woodstock w 2012 r. i Pol'and'Rock 2018.



Zespół ma na koncie 10 albumów studyjnych i jedno wydawnictwo nagrane live podczas występu formacji na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Najnowsze wydawnictwo zespołu, płyta "#fakenews", która ukazała się w 2020 roku pokazuje to, że kapela jest wciąż zaangażowana społecznie, czuła na to, co dzieje się w świecie polityki, mediów i kultury.

Kapela współpracuje z innymi zaangażowanymi w sprawy społeczne artystami, takimi jak Manu Chao, Skindred, BEE2. Muzycy tworzący Dubioza Kolektiv odważnie wyrażają swój sprzeciw wobec polityki prowadzonej wobec uchodźców, śledzą też kluczowe wydarzenia na arenie międzynarodowej, a ich muzyka to barometr społecznych zmian i napięć.

Ponadto, zespół aktywnie wspiera działania charytatywne - wspierając ofiary powodzi w Bośnii i przekazując pieniądze dla szkoły Rocka w Mostarze.

Teksty piosenek są angielskie, hiszpańskie i pendżabskie, co odzwierciedla światowy charakter twórczości Dubioza Kolektiv.