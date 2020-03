Pol'and'rock Festival 2020: The Rumjacks i Raz Dwa Trzy kolejnymi gwiazdami

Organizatorzy Pol'and'Rock Festival przedstawili kolejnych gości. Skład jest bardzo zróżnicowany muzycznie.

The Rumjacks grali już w Kostrzynie nad Odrą w 2016 roku /Karol Makurat / Reporter

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak: Dropkick Murphys, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard, While She Sleeps, Tagada Jones, Static-X i Jinjer.



Polskimi gwiazdami będą m.in. grupy Pidżama Porno i Organek.



Jak poinformował Jurek Owsiak w swojej audycji, kolejnym zagranicznym wykonawcą będzie zespół The Rumjacks, który na Najpiękniejszym Festiwalu Świata pojawił się już w 2016 roku. Tym razem australijska grupa zaprezentuje swoją mieszankę celtyckiej muzyki folkowej, ostrego punka i hard rocka na Małej Scenie.

Kapela została założona w Sydney w 2008 roku. Rok później muzycy wydali dwie EPki: "Hung, Drawn & Portered" i "Sound as a Pound", z kolei debiutancki album, "Gangs of New Holland", ukazał się w 2010 roku.



Zespół zaistniał na światowym rynku muzycznym za sprawą sukcesu teledysku do utworu "Irish Pub Song" oraz dzięki trasom koncertowym - najpierw po rodzimej Australii, a potem po Europie.



Członkowie zespołu czerpią inspirację z szybkiego, rytmicznego brzmienia irlandzkiej muzyki folkowej, które łączą z punkiem i mocnym uderzeniem hard rocka.



Do polskich reprezentantów dołączyła natomiast grupa Raz Dwa Trzy, która w tym roku będzie świętować swoje 30-lecie.



Przed publicznością Najpiękniejszego Festiwalu Świata zespół prezentował się już czterokrotnie - w 1999, 2001, 2002 i 2005 roku - po raz ostatni na 11. Przystanku Woodstock, czyli drugim, który odbył się w Kostrzynie nad Odrą.

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r. Daty tegorocznej edycji to 30 lipca - 1 sierpnia.