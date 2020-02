Pol'and'Rock Festival 2020: Static-X dołącza do składu

Ogłoszono kolejną gwiazdę, która pojawi się na 26. Pol'and'Rock Festival. Static-X zagra na Dużej Scenie.

Static X to kolejna zagraniczna gwiazda na Pol'and'Rock Festival /Michael Tullberg /Getty Images

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak: Dropkick Murphys, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard, While She Sleeps i Tagada Jones.



Reklama

Polskimi gwiazdami będą grupy Pidżama Porno i Organek.



Jako kolejny do składu dołączył zespół Static-X. Amerykańska formacja to jeden z kultowych reprezentantów nu-metalu i metalu industrialnego.

Zespół Static-X powstał w 1994 roku w Los Angeles z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Wayne'a Statica. Do frontmana dołączyli: perkusista Ken Jay, gitarzysta Koichi Fukada i basista Tony Campos.

Debiutancka płyta zespołu, "Wisconsin Death Trip" ukazała się w 1999 roku, a kapela natychmiast ruszyła w trasę koncertową, grając 300 koncertów w ciągu roku. Płyta pokryła się platyną, a Static-X został uznany za jeden z najważniejszych zespołów eksperymentujących z muzyką heavymetalową. W ciągu kolejnej dekady zespół wydał pięć albumów. Poczynając od longplaya "Machine" (2001), zespół nagrywał płytę co dwa lata: "Shadow Zone", "Start a War", "Cannibal" i "Cult of Static".

Zespół występował na najbardziej znanych światowych festiwalach takich jak Ozzfest, Download Festival czy Rock on the Range.

Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 9 Zobacz, jak się bawią uczestnicy Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: Agencja FORUM Autor: Simone Kuhlmey/Zuma Press udostępnij

Zespół kilkukrotnie zmieniał skład i zawieszał swoją działalność. W 2014 roku tragicznie zmarł frontman, Wayne Static.

W 2018 roku trzech pozostałych członków oryginalnego składu kapeli, czyli Jay, Fukada i Campos, ogłosiło, że kapela powróci z ogólnoświatową trasą koncertową, by uczcić dwudziestolecie wydania debiutanckiego albumu "Wiscosin Death Trip" i by uhonorować pamięć zmarłego przyjaciela i twórcy kapeli, Wayne’a Statica. Do składu kapeli dołączył wokalista, którego tożsamość ukryta jest pod maską do złudzenia przypominającą upiorną podobiznę Statica.

Kolejna płyta zespołu - "Project Regeneration Volume 1" - ukaże się wiosną 2020 roku. Oprócz ostatnich nagrań Wayne'a Statica ma zawierać nowe wersje utworów "Bled for Days" i "Push It". Singiel "Hollow", promujący najnowsze wydawnictwo kapeli, ukazał się w lutym tego roku.

Clip Hollow

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r. Daty tegorocznej edycji to 30 lipca - 1 sierpnia.