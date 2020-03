Pol'and'Rock Festival 2020: Ogłoszono kolejne zagraniczne gwiazdy

Znamy kolejnych wykonawców, którzy pojawią się na scenie podczas Pol'and'Rock Festival. Do składu dołączają Rise of the Northstar i Fiddler's Green.

Fiddler's Green dołączają do składu Pol'and'Rock Festival 2020 /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak: Dropkick Murphys, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard, While She Sleeps, Tagada Jones, Static-X, Jinjer, The Rumjacks, Death Angel, Dirty Shirt, Saint City Orchestra oraz The Exploited.



Polskimi gwiazdami będą m.in. grupy Pidżama Porno, Organek i świętujący swoje 30-lecie zespół Raz Dwa Trzy.



Teraz do składu dołączyły dwie kolejne zagraniczne formacje: Rise of the Northstar i Fiddler's Green.

Pierwsza z nich to grupa z Francji wykonująca połączenie metalu, hip hopu i hardcore w stylistyce zaczerpniętej z japońskiej mangi. Zespół Rise of the Northstar (znany też jako ROTNS) powstał w Paryżu w 2008 roku, jednak inspiracje dla swojej twórczości muzycy czerpią z bogatej japońskiej popkultury.

Growling, agresywne gitary budzą skojarzenia z kapelami takimi jak Pantera czy Machine Head, podczas gdy siła przekazu i chwytliwe riffy przywodzą na myśl muzykę Korn i Rage Against the Machine.



Clip Demonstrating My Saiya Style

Fiddler's Green podczas Pol'and'Rock Festivalu będą świętowali okrągłą, trzydziestą rocznicę twórczości. Ta niemiecka grupa to kolejny już zespół w składzie festiwalu, który czerpie inspirację z irlandzkiej muzyki folkowej.

Formacja powstała w 1990 roku w niemieckim mieście uniwersyteckim Erlangen z inicjatywny grupy studentów zafascynowanych brzmieniem tradycyjnej celtyckiej muzyki folkowej. Pierwsza płyta zespołu, zatytułowana "Fiddler's Green" ukazała się 1992 roku.

Clip Victor and his demons

Członkowie zespołu określają swoje brzmienie jako irish speedfolk. Nagrywają zarówno tradycyjne utwory irlandzkie jak i szkockie, ale tworzą też oryginalne kawałki zainspirowane muzyką celtycką.

Fiddler's Green prezentuje muzykę pełną energii, graną w zawrotnym tempie i entuzjastycznie przyjmowaną przez publiczność. W ich twórczości można odnaleźć także elementy rocka, rytmiczny, pełen mocy punk oraz inspiracje pochodzące z world music.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Godzina W na Pol'and'Rock Festival 2019 INTERIA.PL

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r. Daty tegorocznej edycji to 30 lipca - 1 sierpnia.