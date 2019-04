Pol'and'Rock Festival 2019: Prophets of Rage i Ralph Kaminski nowymi gwiazdami

Poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy zagrają podczas tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu, który odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.

Tom Morello (Prophets of Rage) w akcji /Avalon/PYMCA/Gonzales Photo/Per-Otto Oppi/UIG /Getty Images

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, metalowy Avatar ze Szwecji, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX. Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Cyrk Deriglasoff i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

Prophets of Rage to zespół powołany przez muzyków Rage Against The Machine, Audioslave, Public Enemy i Cypress Hill. Amerykańska supergrupa zagra 2 sierpnia na Dużej Scenie (godz. 20:50).

W skład uformowanej w 2016 roku kapeli wchodzą: trzej członkowie Rage Against the Machine i Audioslave (basista Tim Commerford, gitarzysta Tom Morello, perkusista Brad Wilk), dwóch członków Public Enemy (DJ Lord i rapper Chuck D) oraz raper B-Real z zespołu Cypress Hill.

Clip Prophets Of Rage Unfuck The World

Na Małej Scenie (3 sierpnia, godz. 21:30) wystąpi Ralph Kaminski - wokalista, autor tekstów oraz kompozytor, tworzący autorską muzykę nawiązującą stylistyką do artystycznego popu z elementami muzyki filmowej, mocno okraszoną dźwiękami skrzypiec i fortepianu.

Ralph jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej, studiował również na Muzycznym Uniwersytecie CODARTS w Rotterdamie. Artystycznie związany także z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku.

Clip Ralph Kaminski Lato bez Ciebie

W 2016 r. ukazał się jego debiutancki album "Morze". Znajdujące się na płycie utwory to spójny, bardzo osobisty materiał, stworzony w całości przez Kaminskiego. Po świetnie przyjętym debiucie czas zmienić kierunek i rozpocząć nowy rozdział. Ralph wraz z My Best Band In The World niebawem ponownie porwą publiczność, ale tym razem statek będzie kosmiczny.