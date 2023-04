Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Open'er Festival odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca w Gdyni.

Headlinerką drugiego dnia (29 czerwca) została SZA . Pod tym pseudonimem kryje się Solána Imani Rowe, która drogę na szczyt rozpoczęła serią EP-ek "See.SZA.Run", "S" i "Z", a w 2017 r. wypuściła debiutancki album "Ctrl" (5 nominacji do Grammy). Tylko jedną nominację mniej otrzymała w kolejnym roku za nagraną z Kendrickiem Lamarem piosenkę "All The Stars".

Pierwszą statuetkę otrzymała nareszcie w 2022 roku za duet z Doją Cat "Kiss Me More". Jej drugi album "SOS", który ukazał się w grudniu, zajął pierwsze miejsce sprzedaży m.in. w USA, Kanadzie, Australii oraz wielu europejskich krajach. SZA ma na koncie ponad 10 miliardów streamów w samym Spotify i współpracę z takimi gwiazdami, jak m.in. Rihanna, Nicki Minaj, Justin Timberlake, Travis Scott czy Kendrick Lamar.

Open'er Festival 2023: Kto wystąpi?

Do Gdyni przyjadą także: PinkPantheress (muzyczne objawienie ostatnich dwóch lat z Wielkiej Brytanii i autorka hitu "Boy's a Liar pt. 2"), Kaleo (przedstawiciel islandzkiego rocka), Ezra Collective (zespół mieszający jazz, hip hop i afrobeat), ZULU (amerykańscy przedstawiciele hardcore'u), Deki Alem (szwedzki duet mieszający drum & bass, dance, grunge i rap) oraz Ash Olsen (norweska raperka).ESNS Exchange.

Wcześniej ogłoszono, że wystąpią m.in.: Lizzo, Arctic Monkeys, Lil Nas X, Kendrick Lamar, Machine Gun Kelly, OneRepublic, Queens of The Stone Age, Paolo Nutini, Caroline Polachek i Rina Sawayama.

Open'er Festival 2023 - bilety:

REGULAR TICKETS - w sprzedaży do 5 czerwca 2023 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Karnet 4 dni - 949 zł

Karnet weekendowy (pt + sob) - 689 zł

Bilet jednodniowy - 449 zł

Karnet 4 dni + pole namiotowe - 1189 zł

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 849 zł.

