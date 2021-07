OFF Festival 2022: Poznaliśmy pierwsze gwiazdy imprezy [DATA, MIEJSCE]

Największa gwiazda OFF Festival 2022 - Iggy Pop - do Polski wróci tym razem nie z zespołem The Stooges, a w ramach promocji solowej działalności.



W ostatnich latach Pop wydał dwie świetnie przyjęte płyty - "Post Pop Depression" (nagrana z Joshem Homme’em) i "Free". Wydał też EP-kę z kultowym elektronicznym duetem Underworld.



Nie tylko Iggy Pop. Kto wystąpi na OFF Festival 2022?

Do Katowic przyjadą również ikony feministycznego rocka - kultowy skład Bikini Kill. Największą popularność zdobył w Stanach Zjednoczonych w latach 90. Właśnie wtedy grupa Kathleen Hanny wypromowała ruch riot grrrl, będący inspiracją dla wielu przyszłych artystek rockowych. Grupa wróciła do grania w 2019 roku.

Na brak zainteresowanie nie będzie mógł narzekać na OFF-ie Yves Tumor. Ukrywający się pod tym pseudonimem Sean Bowie w 2020 roku nagrał jedną z najlepszych płyt roku według mediów na całym świecie. "Heaven to a Tortured Mind" doceniono w Pitfchforku, "Q" i "The Times". W Katowicach artyście towarzyszyć będzie Its Band.



Ponadto w Katowicach w 2022 roku zobaczymy: noise rockowy skład The Armed, pochodzący z Nigru zespół Mdou Moctar, utalentowaną artystkę Erikę De Casier, Brytyjczyków z The Squid oraz producenta Pi'erra'a Bourne'a, Yard Act i Natalie Bergman.



OFF Festival 2022: Kiedy i gdzie odbędzie się festiwal?

OFF Festival 2022 odbędzie się w dniach 6 - 8 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Poprzednie dwie edycje zostały odwołane z powodu pandemii.