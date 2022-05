W kolejnym rzucie ogłoszeń na OFF Festival, ujawniono, że w Katowicach pojawią się: Mura Masa, Bedoes oraz Jaubi.



Mura Masa (Alexander Crossan) to ceniony brytyjski producent i DJ. Pracował z Lady Gagą, Arianą Grande, Blackpink i Stormzym. Za swój debiutancki album "Mura Masa" został nominowany do Grammy w kategorii najlepszy album elektronika / dance.



Bedoes to obecnie jeden z najpopularniejszych polskich raperów. Urodzony w Bydgoszczy twórca ma na koncie cztery albumy (dwa nagrany z Kubim Producentem, dwa wyprodukowane przez Lanka), które przyniosły mu ogromną popularność, miliony wyświetleń na Youtube oraz pełne sale koncertowe.



Jaubi to kwartet z Pakistanu, który tradycyjną muzykę przeplata jazzem i hip hopem. Na swojej debiutanckiej płycie "Nafs at Peace" połączył też siły z polskim pianistą Markiem "Latarnikiem" Pędziwiatrem (go z EABS i Błota) oraz brytyjskim saksofonistą Tenderloniousem. Razem przekładali nauki Koranu na uniwersalny, uduchowiony język muzyki.

OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Wystąpią wcześniej ogłoszeni: Iggy Pop, Central Cee, Metronomy, Rina Sawayama, Bikini Kill, DIIV, ROMY, Papa Dance gra "Poniżej krytyki", Alyona Alyona, Kacperczyk, Pi’erre Bourne, Yves Tumor & Its Band, Alt?n Gün, Molchat Doma, Dry Cleaning, Q, WaluśKraksaKryzys gra "MiłyMłodyCzłowiek", Prospa, DJ Seinfeld presents Mirrors: Live, Erika de Casier, Myd (LIVE BAND), Natalie Bergman, Arooj Aftab, Yard Act, Shygirl, Sofia Kourtesis, Ela Minus, Mdou Moctar, The Armed, Crows, Squid, Lex Amor, Duchy i inni.

