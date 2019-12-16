Noworoczny Koncert Wiedeński: Trasa koncertowa w 2020 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Poznaliśmy szczegóły Noworocznego Koncertu Wiedeńskiego, który jest częścią wielkiej trasy w 2020 r.
Tradycją stały się już coroczne Koncerty Wiedeńskie w wykonaniu grupy artystów młodego pokolenia przypominających muzykę Króla Walca - Johanna Straussa.
"To połączenie klasycznej wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością, werwą i niespotykaną muzykalnością artystów wykonujących to muzyczne widowisko" - czytamy w zapowiedzi.
Nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek "Zemsta nietoperza", "Baron cygański", "Wesoła Wdówka", "Księżniczka Czardasza" oraz "Kraina Uśmiechu". Publiczność usłyszy m.in.: Walc "Nad Pięknym Modrym Dunajem", Arię Barinkaya "Wielka sława to żart", duet wszech czasów "Usta milczą dusza śpiewa" czy polkę "Tritsch- Tratsch" oraz słynny "Marsz Radeckiego".
Koncert programowo nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu.
17.01.2020. - GŁUCHOŁAZY - CENTRUM KULTURY
18.01.2020. - WAŁBRZYCH - FILHARMONIA SUDECKA
19.01.2020. - ŻORY - KINO NA STARÓWCE
24.01.2020. - WŁOCŁAWEK - BROWAR B
25.01.2020. - CZECHOWICE- DZIEDZICE - MIEJSKI DOM KULTURY
26.01.2020. - KRAKÓW - KIJÓW CENTRUM
31.01.2020. - KĘTY - DOM KULTURY
1.02.2020. - OTRĘBUSY - SALA WIDOWISKOWA ZESPOŁU MAZOWSZE
2.02.2020. - SZCZECIN - FILHARMONIA SZCZECIŃSKA
7.02.2020. - KATOWICE - PAŁAC MŁODZIEŻY
8.02.2020. - GLIWICE - CENTRUM EDUKACYJNO- KONGRESOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
9.02.2020. - KALISZ - AULA UAM
10.02.2020. - PRZEWORSK - MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
11.02.2020. - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
12.02.2020. - BIAŁYSTOK - OPERA I FILHARMONIA PODLASKA
13.02.2020. - ŻYRARDÓW - CENTRUM KULTURY
15.02.2020. - JAWOR - JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
16.02.2020. - ŁÓDŹ - FILHARMONIA ŁÓDZKA
17.02.2020. - PŁOŃSK - MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
21.02.2020. - GŁOGÓW - MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
22.02.2020. - RACIBÓRZ - RACIBORSKIE CENTRUM KULTURY
23.02.2020. - POZNAŃ - AULA UAM
28.02.2020. - TYCHY - TEATR MAŁY
29.02.2020. - WARSZAWA - TEATR PALLADIUM
1.03.2020. - WROCŁAW - TEATR POLSKI
6.03.2020. - LUBLIN - CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
7.03.2020. - NYSA - NYSKI DOM KULTURY
8.03.2020. - GDAŃSK - NOT
15.03.2020. - BOLESŁAWIEC - TEATR STARY
20.03.2020. - ŚWIDNIK - MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
21.03.2020. - PRUSZKÓW - CENTRUM KULTURY I SPORTU
22.03.2020. - EŁK - EŁCKIE CENTRUM KULTURY
27.03.2020. - LEGNICA - AKADEMIA RYCERSKA/SALA MANEŻOWA
28.03.2020. - CZĘSTOCHOWA - FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA
29.03.2020. - BIELSKO - BIAŁA - BIELSKIE CENTRUM KULTURY
3.04.2020. - CHORZÓW - CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
4.04.2020. - KIELCE - FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
5.04.2020. - GORZÓW WIELKOPOLSKI - TEATR IM. J. OSTERWY
17.04.2020. - SIEDLCE - CENTRUM KULTURY I SZTUKI
18.04.2020. - KOSZALIN - TEATR DRAMATYCZNY
19.04.2020. - BYDGOSZCZ - KINOTEATR ADRIA
24.04.2020. - OŚWIĘCIM - CENTRUM KULTURY
25.04.2020. - OLSZTYN - CENTRUM KONGRESOWO-SZKOLENIOWE UWM
26.04.2020. - RYBNIK - TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
8.05.2020. - KONIN - KONIŃSKI DOM KULTURY
10.05.2020. - PIŁA - REGIONALNE CENTRUM KULTURY
25.05.2020. - OPOLE - FILHARMONIA OPOLSKA
31.05.2020. - CIESZYN - TEATR IM. A. MICKIEWICZA.