Przypomnijmy, że dotychczas ujawniono trzech headlinerów Mystic Festival 2023 - są to szwedzki Ghost , francuska formacja Gojira oraz amerykański Danzig .

Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także m.in. Phil Campbell and the Bastard Sons (Motörhead set), Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed, Soen, Behemoth, Voivod, Carpathian Forest, Heriot, Meshuggah, Exodus, Alcest, Lucifer, Testament, Watain, Primitive Man, Lord Of The Lost, The Hellacopters, Greg Puciato, Undeath i Bury Tomorrow, Godflesh, Grave i Antimatter.

Organizatorzy ujawnili kolejnych sześciu wykonawców, z których najwięcej emocji wśród fanów wzbudziło ogłoszenie koncertów Dismember i Wolfheart .

Sztokholmska formacja była jednym z pionierów szwedzkiego death metalu i jednym z najwybitniejszych reprezentantów charakterystycznego brzmienia tego gatunku, który swe największe triumfy święcił na przełomie lat 80. i 90.

Płyty takie jak "Like An Ever Flowing Stream" czy "Indecent & Obscene" Disemember z pierwszej połowy lat 90. na trwałe wpisały się do historii muzyki ekstremalnej, znajdując swe godne miejsce obok "Left Hand Path" Entombed, "Where No Life Dwells" Unleashed czy "Into The Grave" Grave, stając się wielopokoleniowym źródłem inspiracji.

Dismember powrócił na scenę w 2019 r. po ośmioletniej przerwie.



Wideo Dismember - Dreaming In Red

Z kolei pochodzący z Finlandii Wolfheart jest przedstawicielem melodyjnego death metalu. We wrześniu tego roku formacja wypuściła szósty album studyjny - "King of the North".

W Gdyni zaprezentują się także Nothing More (USA, hard rock), Molybaron (Irlandia/Francja, alt metal) Bombus (Szwecja, heavy metal/hard rock) i Black Mirrors (Belgia, rock).



Przypomnijmy, że w sprzedaży są już 4-dniowe karnety Early Birds (639 zł), 4-dniowe karnety Early Birds VIP (899 zł) oraz dodatkowo nocleg w Mystic Camp (z parkingami dla aut osobowych i kamperów).

Karnety czterodniowe Early Bird będą dostępne tylko do 24 grudnia, do północy.