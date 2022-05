Pierwotnie Mystic Festival miał się odbyć w dniach 10-11 czerwca 2020 r. na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.

Z powodu pandemii koronawirusa całość została przełożona na 2021 r. (2-4 czerwca), z udziałem dwukrotnie większej liczby wykonawców. Zmienić się miała także miejscówka - na teren Stoczni Gdańskiej. Organizatorzy długo zapewniali, że będą starali się utrzymać ten termin, jednak ostatecznie doszło do kolejnej zmiany terminu, tym razem na 2022 r. (2-4 czerwca).



Reklama

Swój udział w roli headlinera potwierdziła grupa Judas Priest, która zgodnie z planem zaprezentuje jubileuszowy program z okazji półwiecza na scenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Judas Priest: ogniście i czadowo INTERIA.PL

Niemal cały program Mystic Festival 2021 zostanie powtórzony w 2022 roku. Wśród potwierdzonych wykonawców są m.in. Mercyful Fate, Opeth, Saxon, Katatonia, Mastodon, Obituary, Mayhem, Killing Joke, Sólstafir, Vader, Mgła, Baroness, Kvelertak i Heilung.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Saxon Sacrifice

Dodatkowo 1 czerwca odbędzie się Warm Up Day, kiedy na uczestników czekać będą specjalne koncerty i inne atrakcje. Liczba miejsc na Warm Up Day będzie ściśle ograniczona. Posiadacze karnetów na rok 2020 i 2021 będą mogli wziąć udział w Warm Up Day bez dodatkowych opłat. Te wejściówki zachowują ważność w 2022 roku i stają się karnetem 4-dniowym. Dotyczy to również posiadaczy upgrade'ów biletów jednodniowych do karnetów.

Mystic Festival 2019 - zdjęcia fanów 1 / 28 Zobacz zdjęcia fanów z pierwszego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (25 czerwca 2019 r.). Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Organizatorzy poinformowali o zmianach w składzie metalowego święta. Z rozpiski wypadli Mortiis, ukraińskie zespoły Motanka i 1914 oraz Swayzee. W ich miejsce w Gdańsku zaprezentują się Hexvessel, Mentor, Hentai Corporation i Neon Mud.

Instagram Post

Instagram Post

Festiwal doczekał się oficjalnego hymnu "Behold Our Power (The Mystic Festival Anthem)". Autorem nagrania jest Matt Heafy, lider grupy Trivium, którego gościnnie wspiera Chuck Billy, wokalista zespołu Testament.

Mystic Festival 2019 - Trivium 1 / 15 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Trivium podczas drugiego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (26 czerwca 2019 r.) Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij