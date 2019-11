Mystic Festival 2020: Sepultura i Katatonia dołączają do składu [DATY, MIEJSCE, BILETY]

Poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy dołączyli do składu Mystic Festival 2020.

Sepultura powraca do Polski /Wagner Meier /Getty Images

Po bardzo dobrze przyjętym powrocie w czerwcu 2019 r., kolejna odsłona Mystic Festival odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca 2020 r. na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie i po raz pierwszy przybierze formę imprezy open air. Na trzech festiwalowych scenach wystąpi łącznie aż 30 artystów.

Mystic Festival 2019 - zdjęcia fanów 1 / 28 Zobacz zdjęcia fanów z pierwszego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (25 czerwca 2019 r.). Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Pierwszą ogłoszoną gwiazdą jest Judas Priest. Legendarna brytyjska formacja szykuje na najbliższy sezon specjalny program, który najlepiej podsumuje pięć dekad na pierwszej linii metalowego frontu.

Dotychczas ogłoszone zespoły to jeszcze Mercyful Fate, Nightwish, Gojira, Accept, Heilung, Mgła, Obituary, Beast In Black, Vader i Infected Rain.

Judas Priest na Pol'and'Rock Festival - 3 sierpnia 2018 r. 1 / 12 Zobacz zdjęcia z koncertu Judas Priest na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2018! Źródło: WOŚP Autor: Stanisław Wadas udostępnij

Teraz organizatorzy z Mystic Coalition (połączone siły Mystic Production, Knockout Productions i B90) ogłaszają czterech kolejnych wykonawców.

Sepultura to najbardziej znany przedstawiciel metalowej sceny z Brazylii. Ekipa pierwotnie pochodząca z Belo Horizonte przez lata działalności łączyła black i death metal, etniczne i niemal numetalowe ekstrawagancje i oryginalny thrash metal.

W lutym 2020 r. dyskografia kwartetu poszerzy się o nowy album "Quadra".

"Quadra, poza wieloma innymi znaczeniami, to portugalskie słowo określające 'boisko sportowe', które z definicji ograniczone jest to pewnego obszaru, z wyznaczonymi granicami, gdzie gra toczy się według określonych zasad. Wszyscy pochodzimy z różnych Quadras. Krajów, narodów z granicami i tradycjami; kultur, religii, praw, edukacji i ustanowionych zasad, gdzie toczy się życie. Nasza osobowość, to, w co wierzymy, jak żyjemy i jak tworzymy społeczeństwa i relacje, wszystko to zależy od właśnie od tych zasad, na których się wychowaliśmy. Idee stworzenia świata, bogów, śmierci i etyki" - tłumaczy Andreas Kisser, gitarzysta Sepultury.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sepultura: Równowaga to właściwe słowo TV Interia

Obecnie u jego boku występują wokalista Derrick Green (od 1998 r.), basista Paulo Jr. (od 1985 r.) i mogący pochwalić się najkrótszym stażem perkusista Eloy Casagrande (od 2011 r.).

Clip Sepultura Isolation

Sukcesy w latach 90. odnosiła także szwedzka Katatonia, która zaczynała od death metalu, by z czasem łączyć doom metal z progresją.

Dotychczasowy dorobek zamyka dziesiąta płyta "The Fall of Hearts" (2016), na której u boku liderów Jonasa Renske (wokal, gitara) i Andersa Nyströma zadebiutowali perkusista Daniel Moilanen i gitarzysta Roger Öjersson. Skład uzupełnia basista Niklas Sandin.

Clip Katatonia Old Heart Falls (lyrics video)

Do programu festiwalu dołączają również Hentai Corporation i Black River.

Pierwsza formacja pochodzi z Czech i łączy nowoczesny thrash metal z szelmowskim rock'n'rollem.

Z kolei korzenie polskiego Black River sięgają lat 90. - zespół powstał na gruzach grupy Neolithic. Nowy szyld był o tyle zrozumiały, że melodyjny death/doom został zastąpiony mrocznym rock'n'rollem i stoner metalem.

Po dekadzie milczenia spowodowanych problemami zdrowotnymi wokalisty Maćka Taffa, w 2019 roku ukazał się album "Humanoid".

Black River działa w niezmienionym od początku składzie: wokalista Maciek Taff (m.in. Rootwater, Neolithic, Geisha Goner), gitarzyści Piotr "Kay" Wtulich (Neolithic) i Artur "Art" Kempa (Neolithic, Wrinkled Fre, Soulburners, Hołdys Kosmos, El Dupa), basista Tomasz "Orion" Wróblewski (Behemoth, Vesania, Neolithic, My Riot) i perkusista Dariusz "Daray" Brzozowski (m.in. Dimmu Borgir, Hunter, Vesania, Masachist).



Clip Black River Flying High

DZIEŃ PIERWSZY (10 czerwca 2020):

Judas Priest

Mercyful Fate

Heilung

Mgła

Katatonia

Obituary "Slowly We Rot"

Infected Rain



DZIEŃ DRUGI (11 CZERWCA 2020):

Nightwish

Gojira

Accept

Sepultura

Beast in Black

Vader "De Profundis"

Hentai Corporation

Black River.

Mystic Festival 2019 - publiczność (dzień drugi) 1 / 30 Zobacz zdjęcia publiczności podczas drugiego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (26 czerwca 2019 r.) Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Ceny karnetów dwudniowych i daty zmian:

Early Bird - 459 zł do 16 grudnia lub do wyczerpania puli

Regular Sale - 479 zł do 15 maja lub do wyczerpania puli

Last Minute Sale - 499 zł do 9 czerwca.

Bilety jednodniowe:

259 zł - w puli Early Bird (do 16 grudnia lub do wyczerpania puli)

279 zł - w puli Regular Sale (do 15 maja lub do wyczerpania puli)

299 zł - w puli Last Minute Sale (do 9 czerwca)

319 zł - podczas trwania festiwalu.

Mystic Festival 2019 - King Diamond 1 / 10 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy King Diamond podczas drugiego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (26 czerwca 2019 r.) Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij