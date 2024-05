Podopiecznych austriackiej Napalm Records zobaczymy 7 lipca w poznańskim klubie Tama.

Alestorm, jak przypomina Knock Out Productions, organizator polskiego koncertu Szkotów, ma w arsenale wyśmienite piosenki porywające do zabawy, do tego charyzmę wybijającą poza wszelkie dostępne limity i oczywiście pożądaną w tym wszystkim naturalność.

Metalowi piraci w Polsce. Gdzie odbędzie się koncert Alestorm?

"Brzmią jak żyleta, bezbłędnie wyciągają najlepsze elementy z folk metalu i power metalu, a co najważniejsze - gwarantują przy tym tonę humoru. Przy nich się nie zasmucicie, tylko poczujecie, że żyjecie. Zakrapiane rumem i innymi trunkami pirackie hymny tej szkockiej załogi działają jak w zegarku. Niezależnie, czy mówimy o zamierzchłych czasach 'Captain Morgan's Revenge', czy o tych współczesnych, firmowanych przez najnowszy w pełnoprawnej dyskografii 'Seventh Rum Of A Seventh Rum' - są niezawodni" - podkreślają organizatorzy.



U boku Alestorm zagrają włoscy powermetalowcy z Trick Or Treat oraz formacja Roses Of Thieves.

Bilety na poznański koncert Alestorm dostępne są w cenach 119 / 129 zł (przedsprzedaż) i 150 zł (w dniu imprezy).



Dodajmy, że pod koniec marca swą premierę miała nowa EP-ka Szkotów "Voyage Of The Dead Marauder". Teledysk do tytułowego utworu z tego materiału, w którym wystąpiła gościnnie niemiecka wokalistka Patty Gurdy, możecie zobaczyć poniżej: