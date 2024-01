Gwiazdami jesiennej trasy po Starym Kontynencie będą nowojorski Anthrax i niemiecki Kreator. U boku przedstawiciela tzw. Wielkiej Czwórki (wraz z Metalliką, Slayerem i Megadeth) oraz mistrzów teutońskiego thrashu z Essen zobaczymy trzecią ikonę gatunku - Testament. Thrashmetalowcy z Kalifornii wezmą udział w europejskich wojażach w charakterze gościa specjalnego.



Jeden z 18 zaplanowanych koncertów Anthrax, Kreator i Testament - organizowany przez Knock Out Productions - odbędzie się 11 grudnia w katowickim Spodku. Bilety trafią na rynek w piątek 26 stycznia i dostępne będą w cenie 199-349 zł (w przedsprzedaż) i 220-370 zł (w dniu imprezy).

Anthrax, Kreator i Testament razem na koncercie w Polsce

Dodajmy, że Kreator, którego ostatni album "Hate Über Alles" miał swą premierę w połowie 2022 roku, będzie też jedną z gwiazd tegorocznego Mystic Festival (5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej). Ostatnią studyjną płytą Anthrax pozostaje "For All Kings" z 2016 roku, a Testament - "Titans Of Creation", która ujrzał światło dzienne w roku 2020. Wydawcą wszystkich trzech grup jest w Europie niemiecka Nuclear Blast Records.

Teledysk do ostrego jak brzytwa klasyka "Betrayer" Kreator z końca lat 80. możecie sobie przypomnieć poniżej: